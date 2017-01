Lady Gaga, in "American Horror Story" è una contessa... senza veli

Pausa negli Stati Uniti per "American Horror Story Hotel", la nuova stagione della celebre serie tv ideata da Ryan Murphy e che tornerà dal 2 dicembre. Intanto fino ad ora Lady Gaga, una delle protagoniste si è fatta notare in sequenze tanto terrorizzanti quanto cariche di erotismo. E in una degli ultimi episodi andati in onda si è anche mostrata in un nudo integrale.