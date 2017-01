Jamie Lee Curtis sotto la doccia come in "Psyco", 55 anni dopo mamma Janet

Citazioni e omaggi si sprecano in questo caso, in un continuo rimando tra fiction e realtà. "Scream Queens" è la nuova serie tv "nera" ideata da Ryan Murphy e Brad Falchuk ("Nip/Tuck", "American Horror Story"). Protagoniste sono Emma Roberts e Lea Michele, ma fa parte del cast anche Jamie Lee Curtis, proprio lei che al termine scream queen è associata indelebilmente. Con quella definizione si intendono le attrici diventate celebri per le urla di terrore in un film. La prima fu Fay Wray, per il primo "King Kong", ma subito dopo toccò a Jamie Lee diventare la scream queen per eccellenza, per la sua performance in "Halloween". Ora, 55 anni dopo mamma Janet, si trova a urlare sotto la doccia.