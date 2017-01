American Horror Story, Naomi Campbell sexy e insanguinata

"American Horror Story: Hotel" ha accolto nelle sue stanze un'ospite di lusso: Naomi Campbell. Ma per la top model, che nello show veste i panni dell'influente giornalista di 'Vogue' Claudia Bankson, è finita male. Soffocata nel suo letto si è infatti ritrovata a girare tra i corridoi dello sfarzoso resort in lingerie sexy e completamente coperta di sangue. Un bocconcino prelibato per l'altra star della serie, la contessa-vampira Lady Gaga.