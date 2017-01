Amici 14: passano i The Kolors, Leslie eliminato

11:00 - Su Canale 5 è ripartita la scuola di Maria De Filippi. Il pomeridiano di "Amici 14" ha decretato la "vittoria" dei The Kolors, che giudicati dal presidente della Warner Music Marco Alboni hanno avuto le meglio su Leslie che subito dopo è scoppiato in lacrime. Subito consolato dalla padrona di casa: "Devi stare tranquillo, hanno detto che sei bravo. Esiste una vita fuori Amici, è vero". Intanto Silvia va in sfida.

Non è stato facile giudicare i ragazzi, perché in entrambi i casi sono stati "bravissimi". Decisiva è stata la terza prova, con i The Kolors che si sono cimentati in una convincente cover di Zucchero "Diavolo in me", e altrettanto applaudito è stato Leslie con "It's A Man's Man's Man's World". Forse a Leslie non ha giovato la polemica con Grazia Di Michele: "Mi ha fatto incavolare dicendomi che non sono un cantante. Sulla mia interpretazione in inglese deve stare muta". E anche se poi ha chiesto scusa, la prof ha tuonato: "Le persone si rispettano sempre, non è modo di comportarsi".



Intanto Maria ha annunciato che saranno soltanto 12 i concorrenti che accederanno al serale, al via a marzo. Tornado alla gara, i capitani delle due squadre sono Briga e Silvia. Dopo un bel testa a testa, per la sfida decisiva di Canto Briga schiera Esteban ("Se non mi dai il punto so' affari tuoi") mentre Silvia sceglie Francesca. Vince Briga e Silvia è ufficialmente in sfida.