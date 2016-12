14 giugno 2014 La Colombia comincia bene: Armero, Gutierrez e Rodriguez affondano la Grecia I sudamericani si portano in vetta del gruppo C: apre l'ex napoletano, raddoppia il bomber del River Plate, cala il tris il fantasista del Monaco di PAOLO MANDARA' Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

20:38 - Buon esordio al Mondiale per la Colombia di Pekerman. Priva dell'infortunato Falcao, la nazionale sudamericana batte 3-0 la Grecia e si porta in vetta alla classifica del Gruppo C. La vittoria di Belo Horizonte nasce dall'asse "italiano". Cuadrado mette in mezzo, Armero spinge in porta col destro: vantaggio dopo 5'. Gli ellenici reagiscono al 45', ma Ospina si oppone a Kone. Nella ripresa raddoppia Gutierrez e James Rodriguez cala il tris nel recupero.

LA PARTITA



Nel caldo di Belo Horizonte, la Colombia dimostra di poter fare a meno del suo gioiello. Radamel Falcao non c'è, ma i Cafeteros impostano una partita solida e portano a casa tre punti sulla carta molto ostici. Merito degli italiani – Armero segna, Cuadrado inventa, Ibarbo accelera – ma anche demerito si una Grecia lenta e compassata, con pochi punti di riferimento davanti. Il migliore è il bolognese Kone, che ha un paio di occasioni per rintuzzare la fuga avversaria, ma non riesce nell'intento. E le gerarchie nel gruppo C, in attesa di conoscere la reale forza di Giappone e Costa d'Avorio, sembrano già palesi.



La Colombia di Pekerman comincia con un 4-2-3-1. La prima punta è Teofilo Gutierrez, classe '85 del River Plate. Alle sue spalle però il menu è ricco: centralmente James Rodruguez, strapagato dal Monaco un'estate fa, ai lati Cuadrado e Ibarbo, che fanno della corsa in campo aperto un elemento devastante. Il gioco scorre molto dalla parte del talento viola, che dopo 5' serve un cioccolatino in area per l'accorrente Armero: botta di destro (non è il suo piede) e palla in fondo al sacco con la complicità di Manolas e del portiere Karnezis, che si arrovellano e non spazzano. La Colombia mette la gara sui propri binari, poi si comprime dietro senza per forza subire l'iniziativa ellenica. Centrocampo senza idee (è fuori il grande vecchio Karagounis) e attacco inconsistente: il ct Santos è praticamente spacciato. Samaras e Salpingidis sulle ali non si notano, l'unico a prendere iniziativa è Kone. Con la spaccata in area, subito dopo lo 0-1, ha l'occasione del pari ma la sbaglia. Sul finale di tempo, invece, produce un tiro a rientrare sul secondo palo che impegna Ospina. In mezzo una sola occasione colombiana: botta al volo alta di James Rodriguez. Il ritmo della partita non è vertiginoso, anche l'esuberanza iniziale di Cuadrado si esaurisce.



Nella ripresa cambia poco. Al 13', da azione d'angolo, Aguilar spizza e Gutierrez arrotonda sul 2-0. E' la pietra tombale su un match che non decolla e che solo lo splendido contorno del tifo amarillo rende incandescente. In tribuna è una festa, la Colombia ha ormai preso le misure e si cuce addosso la partita. La Grecia non ce la fa, nel finale Samaras prova il colpo a sorpresa ma Ospina resiste. C'è spazio anche per Karagounis e Jackson Martinez, ma il timbro è di Rodriguez, in pieno recupero. La Colombia torna a vincere in un'edizione del Mondiale a distanza di sedici anni (alle ultime tre Coppe del Mondo non ha partecipato). L'ultima volta, il 22 giugno del 1998 in Francia, aveva sconfitto 1-0 la Tunisia nella fase a gironi. Ma questa squadra, con questo organico e le potenzialità non ancora espresse, somiglia più a quella spavalda del '94. L'auspicio è fare meglio.



LE PAGELLE



Zuniga 6,5 - Reduce da una stagione disastrosa con la maglia del Napoli, a causa di un lungo infortunio e di un feeling mai sbocciato (con Benitez). In Nazionale ritrova la forma e la corsa, dietro francamente è poco impegnato



Gekas 5 - E' come se non ci fosse. Non dà punti di riferimento ai compagni, ne dà troppi agli avversari. Zapata e Yepes se lo mangiano



Cuadrado 6,5 - E' decisivo, non anciora effervescente. Quello visto con la maglia della Fiorentina è un giocatore di un altro livello, ma partita dopo partita potrà arrivarci. Comunque è l'uomo più importante di questa Nazionale



Samaras 6 - Si lascia andare in area e fa cenno all'arbitro che è tutto ok. Si muove tanto, ai suoi ritmi, ma va vicino al gol soo nel finale. Al contrario dei compagni non demerita



Ibarbo 6 - Si merita la sufficienza per una cavalcata clamorosa nel primo tempo: cinquanta metri di scatto palla al piede su cui irrompe Manolas. Per il resto è un'onesta sgambata



IL TABELLINO



COLOMBIA-GRECIA 3-0

Reti: 5' Armero (C); 58' Gutierrez (C), 93' Rodriguez (C)

Colombia (4-2-3-1): Ospina 6,5; Armero 7 (74' Arias sv), Yepes 7, Zapata 6, Zuniga 6,5; Aguilar 6,5 (68' Mejia sv), Sanchez 5,5, Cuadrado 6,5, Rodriguez 7, Ibarbo 6; Gutierrez 7 (76' Martinez). A disp.: Mondragon, Vargas, Balanta, Valdes, Carbonero, Quintero, Bacca, Ramos. All.: Pekerman 6,5

Grecia (4-2-3-1): Karnezis 5,5; Holebas 5, Manolas 6, Papastathopoulos 6,5, Torosidis 6; Katsouranis 5,5, Kone 6,5 (78' Karagounis sv); Maniatis 5,5, Gekas 5 (64' Mitroglou 5,5), Salpingidis 5 (57' Fetfatzidis 6); Samaras 6. A disp.: Glykos, Kapino, Moras, Tzavellas, Vyntra, Christodoulopoulos, Samaris, Tachtsidis, Tziolis. All.: Santos 5

Arbitro: Mark Geiger.

Ammoniti: Sanchez (C), Papastathopoulos, Salpingidis (G).

Note: angoli 4-4. Rec.: pt 1', st 4'.