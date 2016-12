Parma, Leonardi colpito da malore: ricoverato in ospedale

17:19 - Un malore avvertito in mattinata, la corsa all'ospedale, il ricovero e poi il comunicato del Parma: "Parma Fc comunica che l’AD Pietro Leonardi è stato ricoverato questa mattina presso una struttura ospedaliera di Parma in seguito ad un malore. Al momento il Direttore, a cui siamo vicini, si sta sottoponendo ai primi accertamenti. Un aggiornamento sulle sue condizioni di salute verrà dato nelle prossime ore".

Il malore che ha costretto l'a.d gialloblu a essere ricoverato in una struttura sanitaria di Parma è comparso in mattinata (Leonardi era a casa) e sarebbe da ricondurre alle forti tensioni e allo stress a cui ultimamente è stato soggetto. La crisi della squadra, il cambio al vertice della società, la necessità di rinforzare la squadra sul mercato per risollevare le sorti di una stagione finora disastrosa: tutte concause che hanno favorito tale malore. In attesa di bollettini medici ufficiali, sembrerebbe trapelare un cauto ottimismo sulle sue condizioni.