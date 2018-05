Usa, trapianto di pene e scroto su un reduce dell'Afghanistan: è il primo caso al mondo

L'intervento è durato 14 ore e ha richiesto l'impiego di undici chirurghi. La procedura seguita dai medici era già stata sperimentata altre due volte: in Cina nel 2006 e in Sudafrica nel 2015. Soltanto in quest'ultimo caso, però, il trapianto si può dire riuscito del tutto, tanto che il 21enne che l'ha subito è recentemente diventato padre.



Il soldato, ha fatto sapere l'ospedale, sta bene e dovrebbe tornare a casa in settimana. Grazie a un donatore, il team di chirurghi che si era preparato per il complesso intervento per cinque anni, ha potuto portare a compimento l'operazione sotto la guida di Andrew Lee, direttore del dipartimento di chirurgia plastica e ricostruttiva dell'ateneo. L'impianto dell'organo donato ha coinvolto anche lo scroto e le pareti dell'addome del reduce.



Gli specialisti si aspettano che le funzioni urinarie riprendano a breve, mentre per quelle sessuali bisognerà attendere sei mesi. Il paziente ha ricevuto anche un'infusione di midollo spinale del donatore nel tentativo di prevenire possibili crisi di rigetto.