Alessia Marcuzzi, ora la naufraga è lei

13:15 - Spiaggiata a Dubai, con il famoso grattacielo a vista, dopo le fatiche dell'Isola dei famosi, adesso la naufraga sembra lei. Sexy e seducente, in bikini, Alessia Marcuzzi si gode la sua estate anticipata sdraiata sul bagnasciuga e si mette in posa come una diva. "Pic by Paolo", scrive la conduttrice, che si è concessa una fuga d'amore con il suo Paolo Calabresi Marconi.

Poi rieccola avvolta da una tutina maculata senza spalline e ancora in mini abito nero pronta per una serata piccante. Gli scatti sono sempre del suo fotografo molto "personale", il marito Paolo. Gambe sensuali e rossetto rosso acceso Alessia sfodera tutte le sue armi seduttive e il gioco è fatto, Paolo è steso al tappeto. Lei si mette in posa e lui scatta cogliendo il lato bollente della sua bellissima moglie.



Una vacanza che sembra cominciata proprio all'insegna dell'eros e che ha tutti gli ingredienti per portare a risultati soddisfacenti in termini di... allargamento della famiglia. Conclusa con successo l'avventura televisiva con L'Isola, e di nuovo libera per un po' infatti alla Marcuzzi è sfuggito un: "Adesso posso pensare a dare un figlio a Paolo". E quale miglior occasione se non questa per mettere in pratica il proposito?