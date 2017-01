Alena Seredova: "Gigi Buffon papà? Sono felice che abbia trovato la sua strada"

Al suo fianco adesso c'è Alessandro Nasi "un dono che la vita mi ha fatto" che le ha fatto ritornare il sorriso. Ma in questi due anni l'appoggio più grande è arrivato dai figli Louis Thomas e David Lee: "Avevo paura di non riconoscere il loro dolore, ma mi hanno aiutato. Se avessi fatto prevalere l'odio e la rabbia non sarei stata capace di spiegare con amore cosa stesse succedendo".



Mentre Buffon a gennaio diventerà papà per la terza volta, per Alena non è il momento di allargare la famiglia (nonostante i rumors che la volevano già in dolce attesa) e lancia una frecciatina all'ex marito: "Ci sono momenti giusti per fare le cose, bisogna far digerire ai bambini un boccone alla volta. Prima di fare un passo che coinvolge i loro sentimenti devi essere sicuro che siano pronti. Per ora una piccola Alena c'è già, è una bambina che ho adottato a distanza, è una bimba tosta".