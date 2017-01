Alena Seredova, un figlio da Alessandro Nasi? Lei strizza l'occhiolino su Instagram

Allergici ai media e ai riflettori, discreti e riservati la Seredova e Nasi sarebbero intenzionati a mantenere il più stretto riserbo sulla eventuale notizia di una gravidanza in corso. Ma le voci si fanno insistenti. A passeggio con un'amica, pochi giorni fa, Alena tiene una mano sul pancino, e quell'anello al dito, un regalo costoso e molto prezioso, potrebbe essere l'indizio di una sorpresa... natalizia.



Che la sua relazione con il manager torinese della Fiat vada a gonfie vele è invece una certezza. Alena non fa nulla per nasconderlo. Tutt'altro. E si Instagram posta scatti in cui lo ritrae con i suoi due bambini Louis Thomas, nato il 28 dicembre 2007 e David Lee nato il 31 ottobre 2009, dalla sua relazione con Gigi Buffon, in quadretti intimi e familiari che lei commenta così: "Sentieri di speranza" oppure "Onde di fiducia".



Speranza e fiducia quindi sono le parole d'ordine di una relazione, che sembra davvero poter culminare proprio lì, con un figlio frutto del loro amore. E mentre Ilaria D'Amico annuncia il suo momentaneo ritiro dalla televisione per godersi la "maternità" accanto al suo Gigi Buffon, la Seredova sembra aver archiviato ambedue. Con la discrezione che è sempre stata il suo pregio indiscutibile in tutta la faccenda, si prepara però a pareggiare i conti... con un bebè in arrivo.