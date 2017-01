Gigi Buffon e Ilaria D'Amico, divisi per amore

Costretti a dividersi tra Milano, dove vive e lavora lei, e Torino, dove si allena e gioca lui. Ma la distanza non li preoccupa e Ilaria D'Amico e Gigi Buffon alternano la casa milanese con quella torinese con la stessa passione e sorrisi di sempre. Intercettati dal settimanale Chi, si baciano e si abbracciano per le vie della città come due fidanzatini al primo appuntamento.

Si dice che dopo due maschi avuti da Alena Seredova e il figlio di Ilaria, Pietro, per la famiglia allargata Buffon-D'Amico sia in arrivo un fiocco rosa a gennaio . Nella casa di Torino c'è posto per tutti. Nel weekend, dopo la partita, Gigi ragigunge Ilaria a Milano, gli altri giorni invece è la D'Amico a trasferirsi a Torino per stare vicino a Buffon che si allena.