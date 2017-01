Gigi Buffon e Ilaria D'Amico, shopping pre...Natal!

Ultimi giorni di shopping pre-Natal per Ilaria D'Amico e Gigi Buffon. La showgirl, all'ottavo mese di gravidanza e con forme esplosive celate dietro un outfit total black, sceglie il look per il suo portierone. Innamorati e affiatati, come mostrano gli scatti del settimanale Chi, i due si godono gli sgoccioli di gravidanza: nel nuovo anno diventeranno nuovamente genitori.

Inizia così la maternità di Ilaria che qualche giorno fa si è congedata dai telespettatori dicendo: "Ho bisogno di fermarmi per dedicarmi più intensamente a un'altra avventura per me stupenda e meravigliosa”. "E' arrivato il momento in cui noi mamme sentiamo il bisogno di appartarci un po'" aveva detto in tv Ilaria e così eccola passeggiare con il suo Gigi per le vie di Milano tra chiacchiere, coccole e un po' di shopping pre-natalizio.



Ora lontana dal piccolo schermo si può dedicare con più tranquillità ai suoi uomini e soprattutto coccolarsi il bebè che porta in grembo. Pare che si tratti di un altro maschietto e così la squadra di Buffon si arricchisce. Ma se la cicogna riservasse una sorpresa tutta rosa, allora sarebbe una vera new entry nella famiglia allargata dei Buffon-D'Amico, dopo i tre maschietti di casa.