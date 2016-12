Supercar, Ford GT Carbon Fiber

09:30 - Più di una Mustang, di una Focus RS, di una Shelby GT350. È la nuova supercar Ford, anzi la Ford con motore turbo più potente che sia mai stata costruita. Si chiama GT, semplicemente, o meglio ancora Ford GT Carbon Fiber, giusto per esaltare la qualità dei materiali leggeri che massimizzano le prestazioni. Forte di 600 CV, è tra le reginette del Salone di Detroit 2015.

Una vettura concepita per un doveroso omaggio: celebrare i 50 anni dal successo Ford alla 24 Ore di Le Mans del 1966 e, in seguito, in una marea di competizioni granturismo. Lʼanniversario cade il prossimo anno e così la nuova GT Carbon Fiber andrà in produzione alla fine del 2015. Una sports car purosangue che si caratterizza per tre qualità: grande resa aerodinamica, lʼesuberanza del motore EcoBoost e la leggerezza dei materiali leggeri e della fibra di carbonio in particolare. La carrozzeria due porte si avvale di un alettone posteriore ad assetto variabile in funzione della velocità, ma lʼaerodinamica dellʼauto è ottimizzata fin dalla speciale curvatura del parabrezza. Le sospensioni push-rod sono ad altezza regolabile, i cerchi da 20 pollici e lʼimpianto frenante si avvale di dischi in carboceramica.

Abbandonato il V8 che da sempre la contraddistingueva, la nuova Ford GT monta un motore V6 EcoBoost di 3,6 litri di cilindrata, un biturbo benzina che produce la potenza di oltre 600 CV, e li esprime con un assetto sportivissimo a trazione posteriore e la trasmissione automatica a doppia frizione e 7 rapporti. Eppure la supercar americana non rinuncia al comfort e alla connettività del sistema di infotainment Sync 3, perché i piloti più sportivi sono esigenti anche in fatto di tecnologie di bordo.