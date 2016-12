09:00 - Arriva da Detroit lʼultima meraviglia targata Porsche. La 911 Targa 4 GTS non è solo una favolosa supercar da 430 CV, perché sa dire ancora qualcosa di nuovo nella lunga, straordinaria storia della gamma 911. La nuova 911 Targa 4 GTS nasce infatti dallʼunione di due fondamenti classici di Porsche: Targa e GTS. Il nome Targa identifica la particolare carrozzeria spider di Porsche, una decappottabile molto “coperta” e dinamica; la sigla GTS sta invece per granturismo sportiva.

Il look è classico, ma al tempo stesso nuovo. Il frontale possente sviluppa una straordinaria resa aerodinamica, grazie allo spoiler anteriore ottimizzato e alle grandi prese d’aria, elegantemente incorniciate in una griglia nera. Tipicamente GTS sono i fari bixeno in colore nero, di serie, con funzione adattativa in curva, mentre il tetto Targa si apre o chiude automaticamente a vettura ferma in 20 secondi. Al posteriore spicca il rollbar color argento, il doppio terminale di scarico, i passaruota più larghi rispetto alle altre versioni di Porsche 911 e una carreggiata che supera di 44 mm quella delle altre 911. Gli pneumatici maggiorati poggiano su cerchi da 20 pollici. Gli interni svelano rivestimenti in Alcantara di colore nero e le modanature in alluminio nero spazzolato.

Sotto il cofano di Porsche 911 Targa 4 GTS batte un motore 6 cilindri aspirato di 3,8 litri di cilindrata, che sviluppa la potenza di 430 CV a 7.500 giri/minuto. Il pacchetto Sport Chrono è di serie e assicura performance da pista: per passare da 0 a 100 km/h servono 4,7 secondi e la velocità massima supera i 300 orari. La trazione integrale si abbina a una frizione a lamelle a comando elettronico, al differenziale frenante automatico e allʼantipattinamento ASR. La frizione a lamelle distribuisce la forza motrice tra l’asse posteriore, sempre in trazione, e l’asse anteriore in base alle rilevazioni dei sensori riguardo alle accelerazioni longitudinale e trasversale e all’angolo di sterzata. Se ad esempio, in fase di accelerazione, le ruote posteriori rischiano di slittare, il sistema trasmette più trazione all’asse anteriore. Prezzi: la 911 Targa 4 GTS con cambio manuale a 7 marce costa 141.903 euro, se si opta per il doppia frizione PDK si sale a 146.148 euro.