Scrambler Day, debutto con stile

10:00 - È scoccata lʼora di Scrambler Ducati. Il prossimo fine settimana ‒ sabato 21 e domenica 22 marzo ‒ nelle concessionarie Ducati si terrà lo Scrambler Day e, oltre a prendere contatto con la moto, per i fan ci sarà la possibilità di provare la versione Icon. Una delle quattro che rappresenta lʼuniverso Scrambler, insieme a Full Throttle, Classic e Urban Enduro. Armatevi però di pazienza, chi non riuscirà a provarla nel weekend, potrà comunque prenotare il test ride nei giorni successivi.

Retrò e modernissima al tempo stesso, ribelle nel carattere, la nuova moto di Borgo Panigale si propone al popolo dei ducatisti come un vero e proprio stile di vita. Che Ducati definisce “post-heritage”, cioè prendere il meglio dal passato per realizzare qualcosa di unico e assolutamente contemporaneo. Per questo, in concomitanza col debutto della moto, Ducati lancia le collezioni Scrambler, accessori e abbigliamento disponibili presso i concessionari e sul sito di shop online scramblerducati.com/it/apparel. La collezione di abbigliamento si esprime in tre tendenze: casual, outdoor e autentica, e coltiva lʼambizione di soddisfare trasversalmente ogni generazione di centauri.

Ai capi dʼabbigliamento si affiancano i tanti accessori, così che chiunque può personalizzare al massimo la propria Scrambler, rendendola unica e originale. Si va dalle guance serbatoio cromate alle varie soluzioni per il parafango anteriore o il portatarga alto, dalla borsa serbatoio alle originali borse in canvas e pelle. Accessori tecnici importanti sono lo scarico Termignoni slip on (sia basso che alto), le manopole vintage, le ruote a raggi, il manubrio basso. Nuova Scrambler Ducati viene proposta con prezzi che partono da 8.240 euro.