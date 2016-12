Il Winter Tour di Ducati Multistrada

09:00 - Otto appuntamenti tra le Alpi e le più belle località sciistiche di Italia, Austria Svizzera e Francia. È il Ducati Multistrada Winter Tour, che promuove la rinnovata superbike di Borgo Panigale in un territorio che le si addice: la montagna. Il primo degli otto appuntamenti si è svolto lo scorso fine settimana a Selva di Val Gardena, e questa settimana ‒ dal 12 al 15 febbraio ‒ il tour approda a Courmayeur.

Per i centauri lʼoccasione di scoprire la nuova Multistrada 1200 in scenari suggestivi e attraverso vallate e strade dal sapore unico. Nelle sue quattro versioni ‒ Touring, Urban, Sport, Enduro ‒ la moto farà bella mostra di sé in ogni località toccata, allʼinterno di un maxi igloo posizionato allʼarrivo delle più belle piste. Da poco a listino, la nuova Ducati Multistrada 1200 costa 17.240 euro, la Multistrada 1200 S 19.540 euro. Le prossime tappe del tour sono Ischgl (Austria) il 21 e 22 febbraio, Cortina il 28 febbraio-1 marzo e il weekend successivo Madonna di Campiglio, per poi passare in Svizzera, a St. Moritz, il 14 e 15 marzo, e in Francia a Méribel il 21 e 22 marzo, per chiudere a Livigno nellʼultimo fine settimana di marzo. Tutte le informazioni sul Ducati Multistrada Winter Tour sono disponibili sul sito www.ducati.it.