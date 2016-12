Eicma 2016, tutte le novità moto e scooter

Partiamo dalle italiane. Ducati ha svelato la nuova gamma 2017, con lʼinedita Multistrada 950 che amplia la gamma della maxi-tourer italiana. Per lei motore bicilindrico Euro 4 da 113 CV. Inedito anche Monster 797 , nuovo modello entry level della gamma Monster, ma i riflettori spettano alla Ducati 1299 Superleggera , che porta il mondo delle supersportive stradali a un livello mai raggiunto prima (215 i CV erogati!). Pesa appena 152 chili , merito del telaio, del forcellone, delle ruote realizzate in fibra di carbonio. Infine Scrambler, proposto nelle due nuove versioni Desert Sled e Café Racer . Altro classico del Belpaese è Moto Guzzi , che ripropone il cavallo di battaglia della scorsa edizione, la maestosa MGX-21 nel frattempo arrivata a listino, e le affianca la Audace Carbon con motore 1.400 e la gamma V7 III , giunte al terzo anno.

Restando tra le italiane, un profilo più basso ha invece tenuto il gruppo Piaggio. Le novità maggiori sono concentrate sotto il marchio Aprilia , che ha anticipato le nuove Shiver e Dorsoduro 900 . Per entrambe sale la cilindrata del bicilindrico ‒ da 750 a 900 cc ‒ ora Euro 4, e la potenza fino a 95 CV. Altre novità sono nella categoria 125 con la RS e la nuova Tuono . Tra le Case europee, la presenza più massiccia la registra BMW , che espone a Eicma le nuove GS, sia la piccola 310 che la grande R 1200 GS , sottoposta a un imponente restyling e con nuove sospensioni. Molto attese anche le nuove roadster R nineT e R nineT Urban G/S , il cui look classico sposa la livrea enduro con gli scarichi alti e le gomme tassellate. La BMW R nineT costa 16.250 euro, la Urban G/S 14.400 euro . Le altre novità esposte sono nella gamma media con la F 800 R e F 800 GT , mentre al top cʼè la possente BMW K 1600 GTL , una granturismo lussuosa posta a listino a 26.200 euro.

Passiamo alle giapponesi. Yamaha ha scomodato il campionissimo Valentino Rossi per presentare i nuovi TMAX , il maxi-scooter più famoso e apprezzato del mercato (230 mila già venduti). Da marzo 2017 sarà disponibile in tre versioni: TMAX, TMAX SX più sportivo e TMAX DX più lussuoso e confortevole, con Cruise Control di serie. La gamma Supersport è rappresentata dalla nuova YZF-R6 , sorellina adrenalinica della R1, ancora più performante e con il cambio elettronico ammette cambiate a pieno gas senza lʼuso della frizione. Una vera chicca per amanti è poi la XSR900 Abarth , una serie speciale che sarà prodotta in edizione limitata.

Tutta Ninja, cioè sportiva la presenza Kawasaki. A cominciare dalla naked Z650, passando per la nuova Z900 e finendo alle superbike da un litro di cilindrata. La nuova Ninja 650 ha un telaio inedito a traliccio e il motore bicilindrico con raffreddamento a liquido. Novità per 120 eletti è la Ninja H2 Carbon, con il cupolino in fibra di carbonio e uno speciale trattamento di verniciatura. Honda occupa da sempre gli spazi più grandi a Eicma ed espone tante proposte in tutti i segmenti, anzi a volte ne inventa di nuovi. Come lʼX-Adv, un crossover che offre la praticità di uno scooter e la dinamicità di una moto. Fece così con Integra in una fascia di cilindrata alta, lo rifà a un livello più accessibile. Honda X-Adv ha il parabrezza regolabile su 5 posizioni, un ampio vano sottosella, il cambio sequenziale a doppia frizione. Tra le altre novità, ecco le rinnovate e splendide CBR1000 Fireblade SP e SP2, insieme alle nuove CB1100 RS e CB1100EX.