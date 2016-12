3 novembre 2016 09:15 Kawasaki, esplosione di modelli nel 2017 AllʼEicma attese molte soprese

Kawasaki festeggia il mondiale Superbike vinto da Jonathan Rea con unʼesplosione di modelli. Tra il salone di Colonia Intermot dello scorso mese di ottobre e lʼEicma di Milano che apre la prossima settimana, la Casa di Akashi annuncia una dozzina di nuove moto. Si va dalle nuovissime Z650 e Z900 che saranno presentate ufficialmente a Eicma allʼadrenalinica rinnovata Z1000 R Edition.

Pensata per un target sportivo ma giovane, alle prime armi della guida sportiva, è la nuova Ninja 650, che ha un telaio inedito a traliccio e il classico motore bicilindrico con raffreddamento a liquido. Lʼimpronta Ninja è stata mantenuta sulla più grande e rivisitata Z1000SX, una crossover gradevole e non estrema, ideale anche per lʼuso turistico vista la nuova taratura delle sospensioni e le moto-valigie facili da montare. Lʼerogazione di potenza è più fluida, la carenatura è più protettiva, come anche il parabrezza ampliato e le sedute più soffici per pilota e passeggero. Tra le novità i fari a LED, la frizione anti-saltellamento e il precarico posteriore regolabile.

Kawasaki lancia poi la Ninja H2 Carbon, terza versione di una gamma che già comprende Ninja H2 e H2R (questʼultima dedicata allʼuso in pista). La Carbon sarà prodotta in soli 120 unità e si presenta con un cupolino in fibra di carbonio e uno speciale trattamento di verniciatura. Le tre Ninja H2 dispongono tutte dellʼinnovativo sistema di gestione in curva che permette di memorizzare l’angolo di piega durante la guida e riproporlo al giro successivo. Altra novità nel segmento delle superbike da un litro è la Ninja ZX-10RR, che sarà distribuita in massimo 500 unità in Europa. Lʼequipaggiamento è stato arricchito con cerchi ultraleggeri in alluminio Marchesini, pinze freno Brembo 50 e funzione di cambiata “quickshifter” sia in salita di marcia che in scalata.