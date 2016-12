Superbike in Qatar, Rea: "La gioia più grande"

Jonathan Rea con una gara di anticipo festeggia il suo secondo titolo mondiale in due anni di Kawasaki: "Questo Mondiale significa tanto, forse più del primo. L'inizio dell'anno è stato difficile per tante ragioni, la salute di mio figlio, ma anche la moto che era immatura come il mio nuovo figlio, da accudire e da far crescere. E' una grande soddisfazione perché la stagione è lunga, dura ventisei gare e noi siamo stati i migliori".