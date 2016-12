Yamaha, il nuovo TMAX star di Eicma

Uno e trino, il maxi-scooter più amato e innovativo del mercato si presenta con il telaio in alluminio e il nuovo design della carena, i quattro fari anteriori a LED e la nuova cinghia di distribuzione in fibra di carbonio. Soluzioni che hanno permesso di ridurre di 9 kg il peso dello scooterone, svelato dal campione di Tavullia e dal Presidente Yamaha Hiroyuki Yanagi. La grande novità del maxi giapponese, che arriverà su strada a marzo 2017, sta però nelle tre versioni in cui è proposto: TMAX, TMAX SX e TMAX DX. Tre configurazioni che permettono al cliente di scegliere quella che più si avvicina al suo stile di vita. Animo sportivo rivela TMAX SX, che ha la livrea dedicata e lʼesclusiva centralina a mappatura variabile D-Mode. Indole rivolta al comfort invece per TMAX DX, dotato di Cruise Control, schermo regolabile elettricamente e sistema di riscaldamento per sella e manopole.