Ducati 1299 Panigale, il fascino delle rosse

08:00 - Potenza smisurata e bellezza che lascia a bocca aperta. La Ducati 1299 Panigale eleva lo spirito dei centauri oltre la soglia delle performance, perché seduce con quelle sportivissime carene rosso fiamma che sanno di sensualità. La nuova 1299 Panigale non è semplicemente lʼevoluzione della 1199 Panigale, moto meravigliosa di suo e vincitrice del Compasso dʼOro per il design, ma è anche lʼapoteosi della sportività. Perché con i suoi 205 CV, erogati a 10.500 giri, la 1299 Panigale è la superbike stradale più potente di sempre.

Giusto per dare unʼidea, la Ducati GP15 che correrà nel 2015 nella classe regina del Motomondiale sviluppa 260 CV, ma Dovizioso e Iannone sono chiamati a gareggiare sui circuiti di tutto il mondo con lʼobiettivo di riportare la vittoria a Borgo Panigale! Il rinnovato motore bicilindrico Superquadro della 1299 Panigale, con distribuzione Desmo, eleva la cilindrata fino a 1.285 cc e i pistoni da 116 millimetri di diametro sono i più grandi mai realizzati. La moto resta pur sempre una stradale e quindi conta molto sullʼelettronica. La coppia massima di 145 Nm è raggiunta al picco di 8.750 giri al minuto e ciò vuol dire che la moto esplode nello scatto, in ripresa e… nel sound.

Esteticamente la Ducati 1299 Panigale si presenta con un frontale estremamente aggressivo, per via delle prese d’aria anteriori di maggior sezione. Distintivo è il proiettore anteriore a due fari orizzontali, mentre lʼilluminazione è caratterizzata da LED per le luci di posizione e lampade per i fari. La versione 1299 Panigale S sfoggia invece unʼilluminazione full LED. Il nuovo codino è diviso in due parti e la carenatura dispone di differenti prese d’aria laterali e nuovi specchietti retrovisori. Il rosso fiamma della carenatura integrale è ben contrastato dai cerchi neri.

Per la prima volta su una moto stradale, Ducati adotta il cambio Quick Shift, con funzionalità attiva anche in scalata per incrementare ulteriormente le prestazioni e rendere la moto più facile da guidare nell’utilizzo di tutti i giorni. Di grande qualità il Riding Mode sviluppato ad hoc per lei, mentre il Cornering ABS eleva lʼantibloccaggio dei freni perché funziona anche nelle situazioni di piega in curva. E ancora il Traction Control e sulla 1299 Panigale S le sospensioni Ohlins Smart EC. Gli pneumatici sono Pirelli Diablo Supercorsa SP. Prezzi: la nuova Ducati 1299 Panigale costa 20.990 euro, la Panigale S 25.740 euro.