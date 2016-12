McLaren P1 GTR, la “belva” inglese

08:30 - Sportività monstre, design che scolpisce il cuore e la mente dei fan, la modernità di una propulsione ibrida elettrica che sa di futuro, ambiente, “pulizia”. Cʼè tutto nella McLaren P1 GTR che la factory inglese porta a Ginevra, che non poteva preparare lʼinizio della stagione 2015 di Formula 1 nel modo migliore. Con lei sul palco del Palaexpo di Ginevra la non meno entusiasmante McLaren 675 LT.

La favolosa P1 GTR che vediamo in queste immagini è una hypercar ibrida elettrica da quasi mille CV. Rispetto alla McLaren P1, la variante GTR vanta il 10% di deportanza in più grazie a vari miglioramenti aerodinamici e all’impiego di materiali compositi che lʼhanno alleggerita di 50 chili. Ad esempio, le lastre di vetro temprato del tetto sono state sostituite da pannelli in fibra di carbonio, che oltre tutto creano un’atmosfera più avvolgente e protetta nell’abitacolo. In fibra di carbonio è anche il coperchio del vano motore, mentre i finestrini laterali sono in policarbonato. La carreggiata anteriore è stata allargata di 80 millimetri rispetto alla P1 da strada, mentre l’altezza da terra è stata ridotta di 50 millimetri. I cerchi in lega da 19 pollici accolgono pneumatici racing Pirelli senza battistrada.

Una “mostruosa” hypercar anche nella propulsione la McLaren P1 GTR, che nasce per soddisfare il GTR Driver Programme della factory britannica e che avrà un suo proprio campionato clienti. Il motore è il V8 biturbo benzina di 3,8 litri di cilindrata che sviluppa 789 CV, da solo. Ma vi aggiunge poi i quasi 200 CV del propulsore elettrico.