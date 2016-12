Ford Mustang, lʼarrivo in Europa

08:00 - Più popolare di Superman e di Batman. È la Ford Mustang, che una recente indagine di SplashData ha indicato come la 16° password più usata su Internet, più diffusa di “superman” e di “batman”, che si piazzano rispettivamente al 21° e 24° posto. Un mito la Mustang, una “supercar” che in queste immagini vediamo sbarcare in Europa. Sarà una sorpresa per molti, ma è la prima volta in oltre mezzo secolo che Ford decide di avviare la distribuzione ufficiale della sua icona sportiva nel Vecchio Continente.

La sesta generazione della Mustang ‒ in carrozzeria coupé e cabrio ‒ arriva in Europa con due poderose motorizzazioni a benzina: 2.3 EcoBoost da 314 CV e cambio manuale a 6 marce e V8 5.0 da 418 CV con cambio automatico. La vettura si presenta con novità tecniche di primʼordine, perché Ford non vuole lasciare nulla al caso per confrontarsi con le rivali italiane, inglesi e tedesche. La Mustang VI generazione è la prima Ford dotata di deflettori aerodinamici anteriori, che riducono lʼattrito sulle ruote e ottimizzano lʼaderenza alle alte velocità. La dotazione di serie della sports car a stelle e strisce comprende i cerchi da 19 pollici, lʼimpianto frenante racing, ma non trascura lʼabitacolo, dove spiccano il climatizzatore bizona e il sistema di infotainment Sync 2 con schermo touchscreen da 8 pollici.

A infondere ulteriore fascino sulla nuova Ford Mustang, e a stupire i tanti fan, sono soprattutto i prezzi della sports car americana, che partono da 36 mila Euro per la 2.3 EcoBoost e da 47 mila Euro per la motorizzazione V8.