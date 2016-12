Audi Q7, in gran forma il nuovo Suv

08:30 - Saranno consegnate a giugno le prime Audi Q7 di seconda generazione, ma la raccolta ordini è già partita. Il grande Suv tedesco rimane un veicolo maestoso, ma non per questo pesante, perché la versione 3.0 TDI pesa meno di due tonnellate ed è la più leggera della categoria. Gli ingegneri tedeschi hanno sottoposto Q7 a una dieta radicale, togliendo 325 kg di peso e migliorando in media del 26% lʼefficienza di consumi ed emissioni.

Il motore V6 3.0 TDI, forte di 272 CV, consuma appena 5,7 litri di gasolio per 100 km nel percorso misto, a fronte di emissioni di CO2 pari a 149 g/km. Valori che nel segmento dei grandi Suv luxury premium nessuno può vantare. Ma non è lʼunica soluzione ecosostenibile, perché per Audi Q7 è già pronta una versione ibrida diesel/elettrica plug-in, al momento non distribuita in Italia. La gamma conta poi sul potente turbo benzina 3.0 TFSI da 333 CV, che permette al maestoso Audi Q7 di accelerare da 0 a 100 km/h in poco più di 6 secondi e di raggiungere i 250 km/h. Trazione integrale e cambio tiptronic sono standard. Nella dotazione di serie è previsto il sistema “Audi drive select”, che consente di scegliere fra 8 modalità di guida.

Nuovo Audi Q7 è un “bestione” lungo oltre 5 metri, con un passo di tre metri che permette di avere lʼabitacolo più spazioso della categoria. La terza fila con due sedili aggiuntivi è opzionale. Ma anche con 7 posti a sedere occupati, il bagagliaio offre 295 litri di capacità, addirittura 890 litri con 5 passeggeri a bordo, superando i 2 mila litri abbattendo la seconda fila. Il portellone del vano bagagli ha apertura e chiusura elettrica e i cerchi in lega sono da 18 pollici. Lʼabitacolo protettivo e sicuro nasce dal concetto di design “wrap-around”, in pratica unʼestensione della plancia che va dalle portiere fino al cruscotto, formando una sorta di scudo protettivo al cockpit.

Nel rinnovamento degli interni Audi Q7 dà il meglio di sé: i tecnici Audi hanno sviluppato al massimo il sistema multimediale interno, col nuovo pannello di comando che sʼintegra col grande touchpad e il display da 8,3 pollici. Il guidatore può integrare il proprio smartphone con Google Android Auto e Apple CarPlay, ma il massimo è l’Audi virtual cockpit, uno schermo TFT da 12,3 pollici che permette di passare dalla vista classica con strumenti di forma circolare a una nitida rappresentazione con campo di visualizzazione ampliato per elenchi e mappe. Prezzi: la nuova Audi Q7 3.0 TDI tiptronic quattro parte da 65.900 euro, la Q7 3.0 TFSI tiptronic quattro da 69.900 euro.