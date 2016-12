Abarth 595 Competizione, cuore sportivo

08:30 - I fan della Abarth hanno a disposizione unʼoccasione in più per guidare su strada una delle “baby terribili” del gruppo Fiat. Arriva infatti a listino la Abarth 595 Competizione, la più estrema delle tre versioni Abarth 595 motorizzate col motore 1.4 T-Jet turbo benzina. Forte di 180 CV, Abarth 595 Competizione è disponibile con il cambio manuale a 5 marce o il sequenziale robotizzato. Opzione che vantano pure le due più “tranquille” 595 Custom e 595 Turismo, il cui motore 1.4 T-Jet sviluppa rispettivamente 140 e 160 CV.

Per il marchio sportivo del gruppo Fiat il 2014 è stato un anno magico, con lʼaumento delle vendite del 12%, in assoluta controtendenza col resto del mercato auto. Segno che le Abarth colgono nel segno della passione sportiva, come questʼultima 595 Competizione. Il motore di 1,4 litri è stato potenziato fino ai 180 CV, per una potenza specifica di 132 CV per litro di cilindrata. Propulsore che adotta la nuova turbina Garrett che riduce al massimo il turbo-lag e sviluppa prestazioni eccelse: lʼaccelerazione da 0 a 100 km/h richiede 6,7 secondi e la velocità di punta tocca i 225 km/h. A sostenere tali performance ci pensa l’impianto frenante maggiorato firmato Brembo, che si avvale di pinze fisse in alluminio a 4 pistoncini.

Abarth 595 Competizione ha un prezzo di listino che parte da 25.350 euro per la versione berlina, ma il modello è proposto anche in carrozzeria cabrio. Lʼallestimento comprende specifici cerchi in lega da 17 pollici Formula Titanio e, allʼinterno, sono di serie i sedili anatomici a guscio Abarth Corsa by Sabelt. Nella gamma Abarth, dopo questa versione, cʼè soltanto la sportivissima 695 Biposto da 190 CV.