Germania, migliaia di manifestanti di estrema destra in piazza a Chemnitz

Migliaia di manifestanti di estrema destra hanno sfilato per le strade di Chemnitz, in Germania. Una "marcia del lutto" è stata ribattezzata la protesta dai leader del partito AfD e da quelli del movimento Pegida "contro l'islamizzazione dell'Occidente". Molti partecipanti hanno sventolato bandiere tedesche e cartelli con le foto delle presunte vittime della violenza dei migranti. Un gran numero di agenti di polizia ha presidiato le strade, anche per evitare che i manifestanti dell'estrema destra entrassero in contatto con quelli di una precedente protesta contro la xenofobia, che ha visto scendere in piazza circa 2.000 partecipanti.