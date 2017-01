Clima, trovate meduse nei laghi alpini: la "colpa" è del caldo eccessivo

13:51 - A causa del caldo eccessivo registrato durante l'estate, i laghi alpini hanno ricevuto la "visita" di creature acquatiche finora sconosciute: le meduse. A effettuare l'avvistamento, mai registrato prima d'ora, è stato un gruppo di sub impegnati in un'immersione nel lago da cava del Golf Les Iles di Brissogne, in Valle d'Aosta. Si tratta di esemplari di Craspedacusta sowerbyi, non più grandi di una moneta e innocui per l'uomo.

La Craspedacusta sowerbyi è una specie di medusa rinvenuta sinora in pochissime località italiane, che compare occasionalmente in acque prive di inquinamento e in presenza di alte temperature estive.



Il minuscolo animale potrebbe essere stato trasportato a Brissogne quando ancora si trovava nel suo minuscolo stadio primordiale attraverso grumi di fango attaccati alle zampe di uccelli acquatici. Prima di diventare vere e proprie meduse, infatti, queste meduse hanno la capacità di attendere anche decenni, sino al verificarsi delle condizioni ottimali necessarie alla loro trasformazione definitiva.