Brevettata in Italia la telecamera che "legge" l'inquinamento delle acque

Ambiti di applicazione - Il dispositivo è stato brevettato dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) in collaborazione con lo studio tecnico ET Engineering. La sua capacità di individuare le componenti inquinanti delle acque reflue industriali e lattiero-casearie offre evidenti vantaggi in ambiti come quello del monitoraggio dei corpi idrici, degli scarichi civili e industriali, dei trattamenti di tintura e così via.



Resistenza a corrosione e temperatura - La telecamera può essere utilizzata con soluzioni acquose sia fredde che calde, è dotata di un'alta resistenza alla corrosione e il materiale da cui è formato può esser scelto in base alle condizioni operative e al processo da monitorare. Il prossimo obiettivo degli esperti sarà quello di installare il dispositivo anche nei laboratori di analisi delle acque e nelle Asl.