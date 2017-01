Clima: luglio mese più caldo di sempre Battuto il precedente record del 1998

La temperatura media di oceani e terraferma registrata a luglio, in particolare, è stata la più alta da quando esiste questo tipo di rilevazioni, cioè dal 1880, secondo i dati del Noaa e dell'Ncdc (il Centro nazionale per le informazioni ambientali).



Per quanto riguarda in particolare la sola terraferma, la temperatura media globale a luglio è stata di 0,96 gradi più alta rispetto alla media del ventesimo secolo: si tratta del sesto mese di luglio più caldo in assoluto. La temperatura media degli oceani, invece, è stata più alta di 0,75 gradi, registrando la massima mai registrata nel periodo.



Il Noaa sottolinea infine che la media dell'estensione dei ghiacciai artici a luglio è stata del 9,5% in meno rispetto alla media del periodo tra il 1981 e il 2010. Per quanto riguarda l'Antartide, la diminuzione è stata invece del 3,8%.



Così, se il 2014 nel suo complesso era stato l'anno più caldo dal 1891 secondo l'Agenzia meteo giapponese, adesso arriva il luglio più rovente degli ultimi 135 anni.