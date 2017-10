Vacanze finite: come affrontare lo stress da rientro

DORMI E RIPOSATI PiU’ CHE PUOI – Anche se si tratta di tornare ai consueti orari quotidiani, assicurati di fare scorta di sonno. Ti aiuterà ad avere energia e buon umore durante la giornata.



GRADUALITA’ - Non buttarti a capo fitto nelle mille incombenze quotidiane: a casa e al lavoro riprendi le tue mansioni in modo progressivo. Ci riuscirai senza difficoltà se ti sei organizzato al meglio di partire, altrimenti non cedere al peso delle cose da fare che hai tralasciato prima delle ferie. Affrontale una per volta, suddividendole in vari momenti della settimana.



UN NUOVO INIZIO – Il termine delle vacanze è anche l’inizio di un nuovo anno. Affrontalo con curiosità: le giornate a venire possono essere portatrici di tante cose belle. Fai un piano di attività che ti piacerebbe svolgere: un nuovo sport, imparare una lingua straniera, frequentare un corso di ballo o di cucina. Alla fine fai una scelta e costringiti a realizzare almeno uno di questi punti.



FAI UN PROGETTO PIACEVOLE – La fine delle vacanze non è la morte del tuo tempo libero: progetta subito un piccolo stacco piacevole da godere nel giro di qualche giorno: basta una gita fuori porta, un sabato pomeriggio da trascorrere con gli amici o un paio d’ore di ricognizione ai negozi della tua zona, in vista di un acquisto per il guardaroba d’autunno. Insomma, concediti un momento piacevole da aspettare, come se fosse una mini-vacanza. Ti aiuterà nei momenti in cui ti senti giù.



RICORRI AL WELLNESS – Regalati un ciclo di massaggi o un abbonamento alle terme: ti aiuterà a conservare la serenità e il rilassamento delle vacanze e nello stesso tempo si farà sentire riposata, leggera e più bella.



VITA OUTDOOR – Sei stata tanto all’aria aperta e trovi soffocanti le quattro mura di casa e dell’ufficio? Stai più che puoi all’aria e al sole: le giornate sono ancora lunghe e a fine giornata puoi ancora tornare a casa in bicicletta o a piedi invece di prendere l’autobus.



LAVORO – Parti con entusiasmo: anche se la realtà è quella che è e magari non ti entusiasma, inventa un modo per migliorare più che puoi la situazione o almeno i rapporti con i tuoi colleghi. Ad esempio, porta un vassoio di dolcetti per un dolce buon giorno da consumare in compagnia insieme a un buon caffè. Annota i prossimi obiettivi e concorda le cose da fare. Porta idee nuove e non aver paura di mostrare il tuo valore.



CAMBIA LOOK – L’inizio dell’autunno è il momento ideale per un nuovo taglio di capelli: elimina le doppie punte o le lunghezze danneggiate dal sole e dai tuffi ripetuti e regalati una nuova te stessa. La salute delle chiome e l’autostima ne usciranno vincenti.