Nessuno ti ascolta? Ecco cosa sbagli nella tua comunicazione

TU, SOLO TU – Possiamo esprimere i nostri problemi nel tentativo di fare chiarezza e trovare soluzioni nuove, oppure… usare una discussione per dare sfogo a tutte le frustrazioni, inondando chi ci ascolta con lamentele senza via d'uscita. Quando lamentarsi diventa un'abitudine è importante darsi uno stop. Gli amici non devono diventare una valvola di sfogo. Al contrario, amicizie e relazioni positive possono aiutarti a capire, trovare forza e fiducia, accompagnarti nel cambiamento.



STOP! – Quante volte ti capita di iniziare un discorso e avere la sensazione che potresti andare avanti a parlare per ore? In questo caso siamo di fronte a una cattiva gestione della comunicazione: la tendenza al monologo aumenta l'impazienza e il senso di frustrazione in chi ti ascolta. Inoltre, non permette di ampliare il tuo punto di vista. Non sei davanti allo specchio: di fronte a te c'è una persona in carne e ossa che può aiutarti a espandere la tua visione del mondo. Impara a vedere prospettive nuove attraverso lo sguardo dell'altro.



FAI DOMANDE – Quando proviamo fiducia e stima verso una persona, in genere siamo più autenticamente interessati al suo parere. Scegli con consapevolezza gli amici, i parenti o i colleghi a cui confidare ciò che ti sta a cuore. Fai domande: attraverso il punto di vista dell'altro vedrai aspetti che non avevi considerato. La domanda importante da fare a se stessi, in questo caso, è: accetto visioni diverse dalla mia?



ACCETTA LA DISCUSSIONE – Attenzione, essere grandi amici non significa dare all'altro ragione su tutto. Dire cose spiacevoli non piace a nessuno, tuttavia, quando viene dal cuore, può realmente aiutarci a migliorare noi stessi. Smetti di stare sulla difensiva, giustificarti o dare spiegazioni. Non pensare o fare congetture! Resta semplicemente in ascolto di ciò che l'altro desidera comunicarti. Quanto più sarai aperta alle critiche e alle opinioni dell'altro, tanto più potrai lavorare su te stessa, migliorare, scoprire nuove cose di te.



QUANTO PARLI? – Precedere e non aspettare che l'altro abbia finito di parlare, interrompere o non accettare il fatto che ognuno possa avere idee differenti blocca la comunicazione e risulta limitante per l'interlocutore. Aspetta. Usa la stessa pazienza e disponibilità di tempo che desideri avere quando tocca a te parlare: spesso ascoltare risulta molto più difficile. Esiste anche il caso opposto, quando per eccessiva timidezza, timore ad esporsi o insicurezza non permettiamo a noi stessi di esprimerci davvero. Vai dritto al sodo, con te stessa e con gli altri. Impara a individuare il problema in modo consapevole e chiediti quali emozioni stai provando, ecco la chiave per una comunicazione più empatica, efficace, soddisfacente.