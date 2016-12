Sei consapevole della tua forza?

07:00 - Il cardiogramma della vita è una linea in continuo movimento. Se stai vivendo un momento negativo, non focalizzarti solo sulle sensazioni di disagio, ma esercitati a imparare una lezione da ogni giorno: puoi scrivere su un quaderno i pensieri raggiunti nei momenti di maggior consapevolezza, in modo da rileggere i progressi fatti e concentrarti sull'esperienza acquisita.Non possiamo decidere quale vita vivere, ma ogni giorno possiamo scegliere come affrontare le cose.

Impara a non dare la colpa agli eventi esterni: anche le scelte più difficili fanno parte di un sistema di priorità a cui, seppure in maniera impercettibile, decidiamo di dare più o meno rilevanza. Inizia a spiegare a te stessa le modalità con cui sei arrivata a un certa scelta e prendi consapevolezza che, per quanto possa essere difficile l'esistenza, tutto dipende sempre da una nostra decisione, in ogni istante.



Provi paura? Rabbia? Commozione? Non negare le tue emozioni, anzi inizia a liberarle: esprimere ciò che senti, con ogni mezzo, ti permetterà di esplorare i lati più profondi della tua interiorità accettando le tue fragilità Ognuno di noi possiede ferite che dobbiamo imparare a guardare con coraggio e curare con amore e pazienza. Spesso siamo disposte a avere moltissima pazienza verso chi amiamo, eppure nutriamo così poco amore per noi stesse da non riuscire a coltivarne nemmeno una briciola per noi. Se impari a liberare le tue emozioni lasciandole fluire, scoprirai che anche il dolore non è immutabile e una volta ascoltato affievolisce fino a svanire. Le tue paure insieme alle tue fragilità sono quanto di più umano fa parte di te e costituiscono il gradino attraverso cui sperimentare le tue risorse: ogni difficoltà della vita ti ha reso più forte.



Guarda la tua forza, impara a sentirla. Chiudi gli occhi, ogni sera prima di addormentarti, e immagina che dal tuo cuore scaturisca una sorgente luminosa: visualizza i suoi colori, senti l'energia di questo fiume incontaminato che, a ogni battito del cuore, si estende a tutto il tuo corpo immergendoti in una luce impenetrabile e vitale. Respira con profondità e calma: puoi fare tuo questo piccolo esercizio in modo che sia un piccolo rito della buona notte attraverso cui prendere forza dalla giornata trascorsa. Potrai rievocare questa immagine ogni volta che ne avrai bisogno. Nei momenti di difficoltà fermati e respira in modo da sentire la cavità toracica che si espande e riporta alla mente l'immagine della luce che nasce dal profondo di te. Sperimenta attività nuove e scopri quali ti danno gioia: coltivare un hobby o uno sport in grado di rilassarti contribuirà a farti sentire energica, propositiva e sorridente verso la vita.