Quali sono le tue priorità?

07:00 - Quante volte ci siamo lamentate, magari per un lavoro che alla fine non abbiamo più cambiato, i tre chili che vorremmo veder sparire o l'ennesimo appuntamento con l'amica lontana che si continua a posticipare? Lo facciamo continuamente: diamo a noi stesse una serie di obiettivi, che spesso non si realizzano e in breve oltre alla frustrazione si accumula ulteriore scontento.

Guarda le cose da un punto di vista differente. Spesso la nostra meta è un traguardo ideale che vorremmo raggiungere, tuttavia, affinché possa trovare realizzazione è necessario che entri a far parte delle scelte di vita quotidiane. Se desideri sul serio avere la possibilità di cambiare lavoro, per esempio, trova spazio per un corso di formazione nell'ambito che ti interessa e accetta di sacrificare parte del tuo tempo libero per questo progetto.



Vuoi dimagrire o praticare un nuovo sport? Non rimandare... e non raccontarti bugie, sii sincera con te stessa. Analizza le mete che ti sei proposta e chiediti se siano davvero in linea con te: qualche volta abbiamo in mente obiettivi che in realtà non corrispondono ai nostri bisogni più profondi. Niente si realizza senza un minimo di fatica: devi solo imparare a indirizzare i tuoi stimoli verso mete realmente importanti per te.



Pensi di essere sulla strada giusta? Considera un ulteriore fattore. Per concretizzare un obiettivo è necessario essere disposti al sacrificio: per le generazioni di un tempo un'ovvietà, un valore che nei tempi attuali, invece, possiamo riscoprire come forza e risorsa per realizzare ciò che desideriamo.