Impara a essere meno pessimista

07:00 - Si inizia con il lavoro per poi proseguire con la vicina chiacchierona, il bus in ritardo, l’ennesimo sciopero, il traffico sempre più invasivo, l’ufficio trovato chiuso: il pessimismo è un fiume inarrestabile che travolge tutto e tutti con una sequela di lamentele in alcuni casi più che giuste ma, in definitiva, capaci di togliere ogni leggerezza all’ambiente circostante. Secondo diverse ricerche mediche chi tende a vivere secondo un atteggiamento pessimista si ammala di più, è vittima dello sconforto in maniera più frequente, si arrende con più facilità.

Inizia a pensare in maniera differente. Non si nasce ottimisti o pessimisti, né si dovrebbe immaginare di appartenere a questa o quella categoria. Essere ottimisti in maniera cieca danneggia quanto il pessimismo più bieco, perché edulcora la realtà impedendo di vederne ogni suo aspetto, anche i lati più negativi, che sono parte della vita. Allena la tua lucidità verso la realtà, di’ a te stessa le cose come stanno, ma al tempo stesso non indugiare sul negativo. Concediti tempo per sfogarti: è un bisogno emozionale naturale. Poi datti uno stop. Evita di inquinare l’intera prospettiva delle cose solo per un dettaglio: di solito chi è pessimista tende a vedere i propri errori come prefigurazione di un orizzonte sempre più buio e problematiche. Gli sbagli invece potranno essere utili se saprai trarne una lezione.



Ogni volta che ti succede qualcosa, prova a raccontare a te stessa gli aspetti sia negativi, sia positivi di ciò che è successo: quasi sempre la realtà contiene entrambi gli aspetti. Tieni un diario elencando, volta per volta, tutto ciò che hai imparato da un'esperienza negativa e rileggilo spesso. Immagina ottimismo e pessimismo come un pendolo che oscilla costantemente, due modalità in cui vedere e interpretare le cose: dopo esserti raccontata il problema, allenati a vederne sfumature differenti. L’esistenza può riservarci molto da imparare se solo impariamo a cogliere dell’imprevisto la sorpresa. Sii gentili verso il mondo e quando puoi aiuta, senza aspettarti ritorni: quasi certamente scoprirai che quanto più siamo attenti a dare una mano, tanto l'attenzione verso noi stessi e i nostri problemi si scioglie nella condivisione di un dono capace di far bene agli altri quanto a noi stessi.