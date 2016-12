Dieci idee anti stress per la vita quotidiana

07:00 - Lo stress non si combatte tentando di eliminare tutto ciò che potrebbe rientrare in questa categoria: viviamo in perenne corsa, facciamo mille attività ogni giorno, siamo costretti a rapportarci con persone sfibranti, ma l'ingrediente davvero essenziale è saperci concentrare su noi stessi. E ritrovare la calma, dentro.

Vivere meglio non significa eliminare ogni fonte di stress, bensì riuscire a arginare e affrontare lo stress con i giusti strumenti. Saper scegliere le relazioni sociali, gli hobby o le attività che riescono a farci stare bene è un'arte che si impara anno dopo anno, nel viaggio della vita, ma, se senti che i tuoi livelli di stress sono critici fatti questa domanda: chiedi a te stesso quali sono le situazioni o le persone che ti hanno sentire senza ossigeno. Solo quando modifichiamo ciò che nella vita non ci fa stare bene, possiamo riconquistare una nuova qualità.



1 Parti da una consapevolezza semplicissima: non puoi fare tutto. Viviamo perennemente in corsa e grazie all'elogio (ormai scomparso) del multitasking abbiamo imparato a fare ancora più attività contemporaneamente. Inverti la tendenza e inizia a darti un sistema di priorità: ogni giorno chiediti quali siano le cose più importanti, che davvero devi portare a termine e quali non lo sono. Per queste ultime puoi scriverti una lista da spuntare nell'arco della settimana.



2 Quali sono le persone che all'interno della tua vita riescono a trasformare un momento negativo con la forza di un sorriso e quali, invece, risultano bravissime a smontare anche il tuo progetto più entusiasmante? Attenzione a quali relazioni scegli di coltivare, sia in amore, sia in amicizia. Saper tenere lontano i vampiri emozionali è un'abilità che ognuno di noi deve imparare: inizia a dire un sano NO e defilati.



3 Respira: questo semplice atto, che il corpo compie ogni istante anche senza la nostra attenzione, è ciò che di più ancestrale e profondo esista per riconnetterti al tuo mondo interiore. Scegli 10 minuti al giorno in cui sederti e osservare il tuo respiro. Nei momenti di stress o mentre quando l'ansia ti assale, per esempio in fila o in metropolitana, fermati: sbuffa, espelli tutta l'aria, poi inspira profondamente, senti la pancia che si gonfia e osserva la scena intorno a te, come dall'esterno. Stai già meditando.



4 Di frequente costringiamo il corpo a posizioni che lo rendono teso e dolorante: ogni sera prima di andare a letto non dimenticare, soprattutto se hai un lavoro sedentario o stai a lungo in piedi, qualche minuto di stretching. La schiena ti ringrazierà, perché quando andiamo a dormire senza rilassare i muscoli portiamo con noi tutta la tensione della giornata.



5 Iscriviti in piscina, vai a correre o trova tempo per una passeggiata serale: sperimenta uno sport che consenta al corpo di essere allenato e meravigliosamente elastico, oltre all'impagabile effetto relax che la scarica di endorfine donerà alla tua mente.

6 Hai un hobby? Secondo diverse ricerche avere attività a cui dedicare il tempo libero riduce i livelli di stress. Non solo: una passione da scoprire o che già ami, come il restauro, pittura, cucito, giardinaggio, o bricolage ti consentirà di avere uno spazio fisico e mentale a cui dedicare le energie, e dove fuggire quando hai bisogno di staccare da tutto.



7 Regalati un massaggio o una seduta di riflessologia: viviamo in una società che, nonostante i corpi sbattuti in prima pagina e sugli schermi televisivi, dimentica spesso il profondo legame che esiste fra mente e consapevolezza corporea. Sentire, attraverso il tocco di uno specialista, i tuoi muscoli, le zone di tensione e il piacere della pelle ti aprirà a un viaggio nel tatto permettendoti di sperimentare un rilassamento profondo.



8 Prenditi cura di te stesso: fin troppo spesso ce ne dimentichiamo. Quando torni a casa dal lavoro spegni il cellulare e resta per un po' in silenzio. Hai bisogno di decomprimere le sensazioni della giornata: fatti una doccia profumata, prepara con calma la cena, scegli un libro o un film per la serata. Accendi l'incenso o vaporizza un profumo, stimolerà i sensi e l'umore.



9 Libera le tue emozioni: viviamo come una pentola a pressione pronta a esplodere, senza permettere a noi stessi di esprimere rabbia, paura, amore, perché fin troppo spesso da piccoli ci hanno insegnato che è disdicevole e che per diplomazia è meglio evitare di dire tutto ciò che passa per la mente. Esprimere le tue opinioni è vitale per la salute: l'essenziale è semplicemente imparare a farlo in modo da avere tatto e non ferire gli altri.



10 L'arte della flessibilità è importante, perché spesso cadiamo nel vicolo cieco della rabbia più profonda appena non si verifica ciò che avevamo in mente. Impara a stilare dei programmi come indicazione delle tue priorità giornaliere, da seguire non in maniera ossessiva, bensì intercambiabile. La vita non è prevedibile, inseguire il flusso delle cose ti insegnerà che essere flessibile e pronta a accettare l'imprevisto fa vivere meglio e spesso conduce al successo.