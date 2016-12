7 luglio 2014 Con il partner o con gli amici: ecco i consigli per non litigare in vacanza L’esperto ci spiega dieci punti da tenere presente per vivere le ferie in armonia Tweet google 0 Invia ad un amico

14:35 - Le tanto attese vacanze estive sono ormai alle porte e trascorrerle assieme agli amici e alle persone più care è meraviglioso, ma molto spesso mette alla prova il nostro rapporto con gli altri, causando incomprensioni e brutte litigate. Cosa fare perché le settimane di meritato riposo non si trasformino in un incubo?



Lo psicoterapeuta Giovanni Porta ci spiega che “L’ambiente più difficile da affrontare è sicuramente una vacanza in barca, dove gli spazi sono ristretti e si sta sempre assieme tutto il giorno, 24 ore su 24, ma anche un tour o la condivisione dello stesso appartamento può cambiare il modo di vivere i rapporti tra le persone”. Cosa fare allora perché la vacanza non segni la fine di un rapporto? “Basta un po’ di buon senso e il rispetto dell’altro – continua l’esperto – con alcuni piccoli accorgimenti e attenzioni tutti filerà liscio”. Ecco in un decalogo tutti i consigli da seguireaffinché la vostra vacanza sia davvero in piena armonia, senza inutili scontri e battibecchi.



1) PATTI CHIARI, AMICIZIA LUNGA - Molti litigi nascono a causa di piccoli malintesi o per cose che si danno per scontate. Ad esempio, c’è chi concepisce la vacanza al mare come l’ozio assoluto da godere in spiaggia fin dal primo mattino, e chi invece adora i tour frenetici tra locali notturni, recuperando il sonno la mattina successiva. È importante mettere in chiaro, prima di partire, quali siano i propri desideri.

2) AMMETTERE CON SE STESSI I PROPRI BISOGNI - Alle volte, per paura di fare brutta figura o perché ci piacerebbe apparire nella nostra luce migliore, nascondiamo perfino a noi stessi ciò che desideriamo veramente. La strategia nasconde però qualche insidia: i nostri compagni di viaggio possono finire per non capire più che cosa ci rende soddisfatti e che cosa ci infastidisce. Le relazioni a questo punto possono farsi difficili anche per chi parte con le migliori intenzioni.

3) CONTRATTARE – Come in amore non esiste il principe azzurro, così in gruppo non ci sono compagni di viaggio perfetti. Del resto, il mondo è bello perché è vario. È dunque fondamentale mediare tra le aspettative e le caratteristiche di tutti, ricordando che, in una buona contrattazione, ognuna delle parti “cede” qualcosa.

4) METTERSI NEI PANNI DELL’ALTRO INVECE DI GIUDICARE - Cerchiamo di comprendere le ragioni altrui senza partire sempre dal presupposto di aver ragione. Questo di solito è uno dei peggiori ostacoli al raggiungimento di un’intesa.

5) INDIVIDUARE LE PRIORITA’ - Gli elementi indispensabili di un viaggio sono le basi su cui costruire la convivenza. Se non c’è compatibilità tra questi elementi di fondo, forse è meglio pensare a compagni di viaggi diversi.

6) ESSERE PRONTI A SPERIMENTARE COSE NUOVE - Durante l’anno ognuno di noi ha di solito poco tempo per incuriosirsi e sperimentare, tutti presi da impegni e scadenze: le vacanze possono invece essere un’occasione per fare esperienze mai provate prima e per uscire dai confini della propria normalità. Apriamoci alle novità: potremmo fare scoperte interessanti.

7) DIVERTIRSI - Essere pronti a svagarsi significa anche avere la capacità di prendere gli avvenimenti alla leggera, guardando il bicchiere mezzo pieno. Un ottimo modo per divertirsi è concedersi qualche sana risata come si faceva da bambini.

8) EVITARE LA SIMBIOSI - Che viaggiate in gruppo, in coppia o in famiglia, avere del tempo per stare con se stessi è fondamentale. Serve a mettere in ordine le idee, a rilassarsi, a ritrovarsi. Concedersi qualche piccolo spazio di solitudine è un toccasana contro i rischi di litigio. Ogni relazione, anche la più appagante, alterna momenti di condivisione ad altri di ritiro: approfittiamone.

9) TRASMETTERE LE PROPRIE EMOZIONI E ASCOLTARE QUELLE DEGLI ALTRI - In vacanza si passa molto tempo assieme. Per questo motivo siate onesti su come vi sentite e su cosa provate. Se una cosa non vi piace, non è la fine del mondo e la vacanza non è per nulla rovinata. Comunicarlo in maniera gentile, e sempre prima di arrivare all’esasperazione, è il modo migliore per creare fiducia e sicurezza relazionale.

10) NO ALLE LAMENTELE, SI’ ALL’AZIONE – Durante l’anno si vivono momenti difficili e stressanti: viene naturale pensare alle vacanze come ad un’oasi protetta dove tutto deve essere perfetto. Passando dal sogno alla realtà, però, è inevitabile che si verifichi qualche inconveniente. Non arrendetevi ai contrattempi, ma combattete per conservare la vostra oasi di pace. Prima di partire, intanto, informatevi bene sulle caratteristiche della vostra destinazione, per evitare di fare scelte incompatibili con i vostri desideri.