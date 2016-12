Cinque posti dove ritrovare la connessione con te stesso

07:00 - Ci sono luoghi che possiedono l'ineffabile magia dello spirito che lo caratterizza e di coloro che l'hanno attraversato: tutt'altro che spazio neutro, l'umore di ognuno di noi è fortemente influenzato dall'ambiente. Ecco perché è importare cercare i luoghi che riescono immediatamente a metterti in contatto con le emozioni nascoste e avere un piccolo rifugio dove fuggire ogni volta che hai bisogno di incontrare la tua interiorità più profonda.

Qual è il posto dove immediatamente ti senti a casa? Questa domanda costituisce un interrogativo importante perché parla di te e delle tue autentiche necessità. Rifletti sui luoghi che hanno fatto parte della tua vita o che, ancora oggi, rappresentano la connessione con ciò che ha immediatamente il potere di farti ritrovare la calma. In questi spazi puoi coltivare la parte di te che ha bisogno di solitudine, silenzio, concentrazione.



1 Fare giardinaggio e avere un orto secondo diverse ricerche mediche che aiuta la salute fisica e mentale, perché migliora l'allenamento e la resistenza alla fatica, oltre a essere antistress e influenzare positivamente l'umore grazie alla benefica azione dell'esposizione alla luce solare. Costruire una piccola serra non è difficile e ti basta uno spazio minimo per vedere crescere piante rigogliose. In alternativa il giardino botanico cittadino o una passeggiata nel parco vicino a casa costituiranno una presa di distanza dal rumore della giornata e un'immersione istantanea nella calma.



2 Ami i musei? Non è solo una questione di interesse per l'arte: situati in palazzi dalla storia antica o emozionanti costruzioni giocate sulla trasparenza del vetro, i musei di frequente oggi sono costruzioni estremamente affascinanti, in grado di creare un'atmosfera rarefatta, perfetta quando si avverte il bisogno di estraniarsi per un attimo dal caos quotidiano. Con la scusa di vedere una mostra potrai aggirarti tra gli immensi corridoi silenziosi senza che nessuno ti disturbi e, visto che il cellulare per educazione deve essere spento, la pace sarà piacevolmente totale.



3 Forse sono anni che vivi nella stesso posto e ormai lo conosci come le tue tasche. Eppure succede quasi sempre a pochi chilometri da noi esistano quartieri completamente sconosciuti, dove non ti è mai capitato di andare o fermarti. Prendi l'auto oppure un mezzo e fermati dove inizi a non riconoscere niente di noto. Essere altrove nel luogo dove viviamo è un viaggio denso di emozioni: non ti costerà niente, ma camminare per una strada nuova, osservare i visi della gente o prendere un caffè in un bar mai visto, come mille altri ne esistono, ti permetterà di incontrare una solitudine profonda scoprendo, magari con un sorriso, un filo di connessione verso le persone sconosciute che vivono a fianco a te, spesso invisibili, a pochi passi dalla tua vita.



4 Chi ama nuotare è ben conscio del silenzio immenso che regna quando si è immersi nell'acqua. La piscina, soprattutto nelle ore come la mattina o metà pomeriggio, può essere un ottimo posto dove tuffarsi tra i propri pensieri, mentre orologi e vestiti rimangono ben chiusi in un armadietto e il corpo che galleggia definisce l'unico contatto con noi stessi. Se non hai mai sperimentato il piacere del bagno turco o la sauna, prova una giornata alle terme, dove rilassarti mentre il vapore ti avvolge e scioglie ogni pensiero.



5 Da quanto non entri in una biblioteca? Amore per la lettura a parte, le biblioteche, soprattutto se vivi in una città dove è presente un'università, costituiscono piccole oasi di silenzio prezioso. Esplora le sale di lettura, siediti sui divani a sfogliare un libro o una rivista, goditi l'atmosfera di quiete impenetrabile. Naturalmente non dimenticare di spegnere il cellulare. Abbiamo tutti bisogno di un attimo di silenzio per ritrovare le nostre sensazioni più profonde.