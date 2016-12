Rimettersi in linea: ti aiuta una App

La app, disponibile per iOS e android, è frutto del lavoro di uno staff di circa quaranta esperti del settore, tra medici, nutrizionisti, ingegneri informatici e programmatori. "La piattaforma – spiega Roberto Zorzo, fondatore e presidente e dell’Accademia Biomis– permette allo staff di creare il profilo del cliente inserendo tutti i suoi dati, stabilire il peso ideale, le patologie e i filtri delle intolleranze alimentari. Il cliente potrà sempre consultare in tempo reale tutti gli aggiornamenti. È presente un ricettario molto invitante con indicazioni su come cucinare cibi gustosi e salutari, per aiutare tutti in cucina. Inoltre è stata realizzata l’applicazione collegata alla piattaforma che rende più facile e veloce la consultazione".



L’efficacia del metodo di dimagrimento è testimoniata dal racconto diretto delle persone che hanno seguito il programma e ne hanno abbracciato la filosofia, invitate periodicamente dall’Accademia Alimentare Biomis con lo scopo di condividere i risultati e i successi ottenuti proprio grazie a questa scelta. L’ultimo Biomis Day si è svolto a Pomezia lo scorso 11 e 12 settembre, nel corso del quale i presenti hanno condiviso esperienze e percorsi di dimagrimento, hanno assistito a conferenze di approfondimento scientifici sulle diverse tematiche alimentari, si sono confrontati con esperti del settore e hanno ascoltato le testimonianze degli ex ciccioni. Tra i presenti anche il testimonial Luca Toni e Don Antonio Mazzi.



"La mia alimentazione – ha spiegato Luca Toni - non è cambiata molto negli ultimi anni, ho solo integrato prodotti naturali e genuini e grazie ai consigli di Bioimis ho imparato a riconoscere quali cibi mi fanno stare bene e quali no. La giusta alimentazione permette al fisico di reagire sempre al meglio. Per chi smette di fare attività fisica come me, è importante seguire il giusto percorso per non perdere la forma fisica".



Tra gli ospiti è intervenuto Don Antonio Mazzi che, con la sua Fondazione Centri Giovanili, lotta per prevenire il disagio giovanile: Nel suo intervento ha raccontato cosa si impegna a fare per i giovani e come andrebbero combattute certe realtà.



Sono 354 i chilogrammi persi complessivamente, e raccontati dai clienti che hanno deciso di raccontarsi durante il Bioimis Day. Tra loro Nicola, quindici anni e 9 kg persi in un mese; Carlo Cartier ha iniziato il programma il 10 maggio 2016, a oggi ha già perso 20 kg, Antonella Lanzillotti ha iniziato a marzo 2016 e ha perso 25 kg, Antonio Zecchinato, 66 anni, pesava 166,5 kg e a fine programma ha perso 42 kg, Angelica Pipino pesava 112 kg, perdendone 33 kg. Tra di loro ci sono storie di persone che nella vita avevano provato a perdere peso in molti modi, ma senza risultato come ad esempio: Margherita Paolillo che pesava 93 kg, il 5 maggio ha iniziato il percorso con Bioimis e ha già perso 28 kg, e Gabriele Trincas che segnava 200 kg sulla a bilancia, dal 10/11/15 a oggi ha perso 65 kg, Gabriele Orrù che ha perso 107 kg e mantiene da diversi anni i risultati ottenuti, infine Elisa Birollo, 46 anni, per metà della sua vita ha vissuto in sovrappeso e in cinque mesi grazie a Bioimis, ha perso 25 kg.