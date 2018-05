Oroscopo: nelle tue stelle c’è birra o vino?

ARIETE - Quando vuoi staccare la spina, dopo una dura giornata di lavoro, non c’è nulla di più bello di una birra (ma anche due o tre) in compagnia dei tuoi amici. Sei una persona che ama far festa e divertirsi, soprattutto quando c’è qualche successo da celebrare. La birra che preferisci è quella rossa, del tuo colore preferito. Non hai paura di sperimentare qualità di birra con gradazione alcolica più alta della media. L’importante è che, se esageri, lasci che siano i tuoi fedeli amici a guidare la tua auto!



TORO - Tra i piaceri della vita a cui non sai mai rinunciare, ci sono il sesso, il buon cibo e il buon vino. Per te è importante avere a tavola prodotti di qualità e hai alcune cantine di fiducia dove fai spesso la scorta. Il vino bianco non è abbastanza corposo per i tuoi gusti e preferisci un buon calice di rosso, che ti scaldi e tiri fuori la tua parte più avvolgente e passionale. Ricevere una bottiglia di vino di alta qualità ti rende felice, soprattutto in occasione di una cenetta romantica.



GEMELLI - Quando sei in compagnia, a volte non riesci a controllarti e sai che, se bevi qualcosa, un bicchiere tira l’altro. È per questo che tendi a preferire la birra, perché ti sembra più leggera da smaltire. Per te la birra è sinonimo di allegria e divertimento. Non sei particolarmente esigente e tendi a prendere birre chiare e con una gradazione alcolica non eccessiva. Potrebbe infastidirti berla in un bicchiere di plastica perché si sa che a volte ti piace giocare a fare la persona sofisticata.



CANCRO - Per te non è importante tanto quello che bevi quanto la compagnia con cui lo fai. La birra ti può sicuramente aiutare ad essere più socievole e, dopo qualche sorso, potrebbe addirittura aiutarti a dimenticare qualcosa che non riesci a eliminare dalla tua mente. Non ti piacciono le birre troppo amare e preferisci le weiss, a base di frumento, che hanno un sapore più affine alla tua personalità dolce e morbida. Le pizzate che organizzi con l’intero parentado sono una buona occasione per brindare.



LEONE - Un boccale gigante di birra (rigorosamente bionda) può permetterti di stare al centro dell’attenzione dei tuoi amici ed è per questo che spesso non puoi farne a meno. Ti piace brindare alle piccole cose che rendono ogni giorno la tua vita più felice. Ti piace sperimentare diverse qualità di birre artigianali, ma qualche volta ti dimentichi che ad un prezzo elevato non sempre corrisponde un’elevata qualità. E, soprattutto, i tuoi gusti sono e rimangono sempre abbastanza semplici e tradizionali!



VERGINE - Non sei una persona amante delle bibite con le bollicine ed è per questo che prediligi un buon vino fermo. Non solo tieni alla tua linea, ma tieni anche al fatto di non mangiare o bere qualcosa che possa far male al tuo organismo. Scegli sempre del vino di buona qualità, indipendentemente dal fatto che sia rosso o bianco (non disdegni il rosé). Il vero problema forse è trovare un vino in cui ci sia un buon rapporto qualità/prezzo perché, quando si parla di denaro, fai sempre un passo indietro!



BILANCIA - Per te nella vita è sempre importante mostrare di avere un certo stile e classe. Ti piace andare alla ricerca di locali raffinati e alla moda, dove poter bere un buon calice di vino bianco o possibilmente di champagne. Tuttavia, nonostante le apparenze, non sempre sai distinguere un vino di bassa da uno di alta qualità e così qualche volta potrebbero rifilarti un vino di seconda scelta. Sul web puoi trovare tante curiosità interessanti per sorprendere qualcuno con nuove competenze da sommelier.



SCORPIONE - Il vino per te deve rigorosamente essere rosso rubino, non esistono mezze misure. Ti piace assaporare vini corposi, dal retrogusto fruttato (perché, in fondo, appartieni ad un Segno d’Acqua e racchiudi in te una parte molto dolce). Quando decidi di bere del vino, lo scegli di gradazione elevata e non ti limiti a berne mezzo calice: non avrebbe senso. Il vino passito alla fine dei pasti può dare una nota di dolcezza al tuo palato e chissà che non riesca a sprigionare la tua misteriosa tenerezza!



SAGITTARIO - Non solo sei quasi sempre amante della birra, ma spesso la produci in casa, sperimentando ricette suggerite dai tuoi amici sparsi per il mondo. Ti piace documentarti sulle cose che ti piacciono e potresti saper distinguere due tipologie diverse di birra dal loro aroma. Chi ti conosce bene sa quanto ami ostentare il tuo sapere, con grande entusiasmo. Tra le tue birre preferite non possono sicuramente mancare quelle classiche, bionde o scure, prodotte in Germania: per te rappresentano la vera eccellenza.



CAPRICORNO - Il vino ti sembra una bevanda più seria e adatta ad una persona come te, soprattutto quando è d’annata. Ti piace infatti l’idea che sia invecchiato in botti di legno che hanno contribuito a renderlo buono e speciale. La tua paura, quando bevi del vino, è quella di perdere il controllo e perciò cerchi sempre di non esagerare oppure scegli dei vini con una bassa gradazione alcolica, come ad esempio il lambrusco. Il suo essere frizzante può aiutarti ad affrontare la vita con una nuova spensieratezza.



ACQUARIO - Sei una persona stravagante e sei sempre alla ricerca di strani abbinamenti tra ciò che mangi e ciò che bevi. Ti piace sperimentare ricette che prevedano l’uso della birra con la carne oppure per qualche primo piatto. Ogni volta che vai in un pub cerchi di assaggiare una birra diversa: bere sempre la stessa, dopo un po’ di tempo, potrebbe annoiarti. Tra le tue birre preferite ci sono sicuramente quelle artigianali, possibilmente aromatizzate con qualche spezia o qualche fiore fuori dal comune.



PESCI - Quando ti offrono un buon calice di vino, difficilmente riesci a tirarti indietro e, nonostante tu abbia le tue preferenze, bevi molto volentieri sia quello rosso che quello bianco, sia quello frizzante che quello fermo. Una cosa che però ti fa impazzire è la sangria: adori l’idea di insaporire il vino rosso con gli aromi della pesca oppure della mela e dell’arancia. E la frutta, imbevuta di vino, è una delizia che soddisfa i tuoi sensi. La preparazione della sangria però richiede un po’ di pazienza!