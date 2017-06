Oroscopo e sesso: il lato hot dei 12 segni

ARIETE - LUI: In campo sessuale ama mostrare la sua forza fisica, i suoi muscoli. Ha un modo di fare irruento, tende a dominare, ma è molto disinvolto anche nei confronti di donne audaci e intraprendenti. Il suo fuoco è ardente ma, sulla durata, non ci sono garanzie.

LEI: È una donna molto sicura di sé in campo sessuale e, tra le sue forze, rientra sicuramente quella di non temere rivali. Non è molto paziente, è invece molto esigente e non ama perdere troppo tempo nei preliminari. Spesso è lei a prendere l’iniziativa.



TORO - LUI: Nel sesso lui ha bisogno di usare tutti i suoi sensi: la vista per apprezzare le curve della sua compagna, il tatto per sentire il contatto con la sua pelle, l’olfatto per annusarla, il gusto per assaporare i suoi baci e l’udito per sentirla appagata.

LEI: La donna Toro è sensuale, provocante, passionale e carnale. Non si concede subito ma, una volta che lo fa, è pronta a soddisfare qualsiasi voglia e qualsiasi desiderio sessuale del suo partner, pretendendo altrettanto da parte sua. Adora i preliminari.



GEMELLI -LUI: Ama scherzare, anche nel sesso. Per lui è molto divertente scambiarsi i ruoli ogni tanto. Ha bisogno di una partner che sappia giocare col suo corpo ma anche con la sua mente. Via libera a qualsiasi articolo del sexy-shop. Il silenzio non gli piace.

LEI: Parlare di sesso con lei è molto eccitante. Ama sorprendere il partner con proposte bizzarre e altamente erotiche. Non si tira indietro di fronte alle scappatelle. Però, il suo desiderio sessuale non è costante ed è tra le più brave a fingere l’orgasmo.



CANCRO -LUI: È un uomo romantico e anche nel sesso riempie la sua compagna di piccole e tenere attenzioni. Le coccole prima e dopo il sesso per lui sono d’obbligo, non riesce a rinunciarci. Qualche volta ha bisogno di sentirsi rassicurato sulle sue performance.

LEI: Ogni volta che fa sesso con qualcuno, cerca di creare un legame sottile e indissolubile. Ha bisogno di lasciare un forte ricordo di sé. È molto sensuale e femminile, ma non ne è consapevole. Vuole sentirsi desiderata e difficilmente prende l’iniziativa.



LEONE - LUI: La sua natura lo rende sessualmente selvaggio. Non conosce modi delicati o raffinati e vuole far sentire la sua compagna dominata e desiderata. Non ha bisogno di provare emozioni o intesa mentale, per lui il sesso è dettato totalmente dall’istinto.

LEI: Vuole sentirsi dire che è la più bella e la più brava a fare sesso. Ed effettivamente si applica per soddisfare generosamente i desideri del partner. Non ha timore di manifestare le sue voglie più segrete: in lei brucia la passione e ne va ben fiera!



VERGINE - LUI: Può sembrare timido, ma nel sesso non lo è. Se ne parla, nasconde il suo imbarazzo dietro ad una maliziosa ironia. Sa essere molto provocante. È molto attento ai particolari: sono i dettagli che scatenano in lui le voglie e i desideri più proibiti.

LEI: È una donna molto curata nella sua intimità. L’igiene deve stare alla base di qualsiasi sua performance sessuale. Si lascia andare più facilmente al sesso che ai sentimenti. È molto disinvolta e disinibita: sa quello che vuole e sa come chiederlo.



BILANCIA - LUI: Non è un uomo molto intraprendente, ma gli piace parlare e nel sesso chiede apertamente ciò che desidera alla sua partner. Gli piace che sia lei a prendere le redini della vita sessuale. In cambio la riempie di complimenti e parole gentili e sensuali.

LEI: Anche nel sesso sente il bisogno di mettere in mostra la sua bellezza. È raffinata e sofisticata. L’ideale per lei sarebbe non scompigliare i capelli o rovinarsi il trucco. Le foto scattate durante l’intimità col partner la stuzzicano e la eccitano.



SCORPIONE - LUI: Il sesso per lui è tutto. Pensa a quello in ogni momento della giornata. I suoi desideri hanno bisogno di essere soddisfatti sia fisicamente che mentalmente. Nel sesso chiede tutto, ma è pronto a dare altrettanto, con passione avvolgente e intensità.

LEI: Di fronte al sesso non si tira mai indietro e adora eccitare il partner con completini intimi che non lasciano molto spazio all’immaginazione. Una magica intesa sessuale per lei vale molto più di centinaia di mazzi di fiori o dichiarazioni d’amore.



SAGITTARIO - LUI: Vive il sesso con molta leggerezza e difficilmente rifiuta una proposta occasionale, seppur impegnato. Per lui il sesso è fondamentalmente chimica, attrazione fisica. Non ci devono essere complicazioni. È focoso e passionale, intraprendente e audace.

LEI: Non ama perdere il suo tempo in chiacchiere: è una donna passionale e si lascia andare con piacere e intensità ai piaceri del sesso. Non è semplice tenerle testa e spesso è lei a prendere il controllo della situazione, con grande agilità, anche a letto.



CAPRICORNO - LUI: Non è facile comprendere quanto si senta appagato sessualmente. Parla poco e, anche nel sesso, non si perde in frivolezze. È proprio per questo che spesso cerca donne mature e sessualmente esperte. Un eccesso di sentimentalismo potrebbe farlo inibire.

LEI: Spesso accusata di essere una donna fredda, nel sesso dimostra esattamente il contrario. Sa essere molto sexy e provocante. È molto selettiva e quindi è necessario un po’ di tempo e di fiducia prima che si lasci andare totalmente e senza inibizioni.



ACQUARIO - LUI: La sua caratteristica sessuale dominante è l’incostanza. Potrebbe passare da un periodo di intensa attività sessuale a un periodo di totale astinenza, senza alcun problema. Non vuole un ruolo predefinito e gli piace sperimentare spesso nuove posizioni.

LEI: È una donna libera e leggera, anche nelle scelte sessuali. Non teme giudizi e il suo atteggiamento verso il sesso cambia a seconda del partner del momento. Può dare tutto o può non dare niente. Indubbiamente è priva di tabù, ma tiene alla sua privacy.



PESCI - LUI: Nel sesso emerge la sua indole feticista: di fronte ai piedi di una donna rischia di impazzire. È malizioso e, prima di arrivare al sesso, preferisce stuzzicare ed essere stuzzicato dalla sua compagna. Gli piace che sia lei a comandare sotto le lenzuola.

LEI: Le piace fare la geisha e nel sesso è molto generosa e disponibile. Dietro ad una facciata timida ed ingenua, si nasconde una donna maliziosa e disinibita, pronta a soddisfare qualsiasi voglia o desiderio segreto del suo fortunato partner sessuale.