Persia in mostra: in scena i gioielli che arrivano da Oriente

A Casalmaggiore, in provincia di Cremona, è possibile visitare il Museo del Bijou.

Fondato nel 1986, nell'importante e storico distretto di bigiotteria, il museo ospita oltre 20 mila pezzi di bigiotteria, dalla fine dell’Ottocento alle soglie del nuovo Millennio.

Qui, fino al 28 gennaio, verrà accolta la mostra Splendida Persia, visioni nel Gioiello.



Niente di meglio quindi abbinare al Natale, che classicamente induge nei piaceri della tavola con il salame e il torrone tradizionali del cremonese, anche il piacere della vista, con i meravigliosi manufatti iraniani.



Il percorso dell'esposizione si snoda attraverso quattro i temi fondamentali:



i gioielli e le perle dell’antica Mesopotamia, provenienti da alcune tra le più prestigiose collezioni private in Italia;



la produzione di gioielli contemporanei di alcuni tra i principali designer di spicco iraniani che reinterpretano i temi ed i simboli fondamentali della tradizione persiana arabo- islamica;



una selezione inedita di gioielli fantasia Made in Italy dagli anni ’60 ad oggi realizzati dai grandi nomi della bigiotteria italiana e ispirati all’iconografia, ai colori e alla poesia persiana;



i gioielli ideati da un gruppo di giovani talenti iraniani che, seguendo il corso di Design del Gioiello dell’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, ha realizzato opere di grande suggestione.



Da non perdere.

