Natale 2016: le idee regalo da acquistare online

Christmas is coming! E quando si dice Natale , a noi viene in mente subito … regali ! Che oltretutto non sono mai pochi. Tu li hai già fatti? Se non ci hai ancora pensato siamo qui a darti una mano. Considerato che il tempo non è mai troppo, l’ideale è acquistarli online per risparmiare coda alle casse. Sui siti e-commerce abbiamo scovato tantissime idee regalo sia per lui che per lei, da mettere sotto l'albero per i tuoi cari. Eccoti un po’ di spunti. Non ti resta che lasciarti ispirare e acquistare con pochi click: ce n’è per tutti i gusti e per tutte le personalità.

Per la mamma potresti pensare a una blusa romantica ed elegante con lavallière - come quella di Gucci in seta verde acqua ricoperta di piccolissime coccinelle portafortuna - oppure a un paio di orecchini luccicanti da sfoggiare al veglione di Capodanno: Oscar de la Renta ne propone un paio con montatura argento ricoperta di cristalli capaci di mettere in luce anche l’outfit più sobrio.



Con la sorella, osa un accessorio originale e la farai felice. Noi ti suggeriamo una tracollina eccentrica da sfoggiare di giorno per impreziosire i look basic - molto bella la Lock Small di Valentino tempestata di lustrini che delineano il profilo di nuvole di pelle in sfumature pastello accompagnate dalle iconiche borchie silver sul risvolto. L’amica che ama sedurre, invece, gradirà sicuramente un paio di guanti lunghi, come quelli in pizzo di Dolce & Gabbana, eccentrici e molto sensuali.



E per lui? Che il destinatario sia il papà, il compagno, il fratello o un amico, anche in questo caso, quanto a idee, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Si spazia dall’orologio con cinturino in pelle per i più classici, come quello di Faser con dettagli dorati, allo zaino in canvas e in pelle per i più stilosi. Ti suggeriamo il backpack di Brunello Cucinelli di ispirazione militare, pratico, versatile e molto capiente.



Se vuoi andare sul sicuro, scegli una cravatta, osando una fantasia un po’ particolare e diversa dal solito per evitare un regalo doppione! A noi piace molto la stampa paisley su una lucidissima tinta verde petrolio di Turnbull & Asser’s!



Cosa aspetti? Non sprecare altro tempo! Dà subito il via al tuo shopping online e inizia a riempire di pacchi, oltre che di addobbi, il tuo luccicante albero di Natale!



