Moda: la collezione di Calvin Klein per la prossima primavera-estate

Calvin Klein sfila nell’ambito della New York Fashion Week, proponendo una collezione per la primavera estate 2018 c he da un lato riscrive il sogno americano, dall’altro secondo alcuni lancia decisi messaggi anti Trump.

La collezione Calvin Klein Olycom 1 di 15 Olycom 2 di 15 Olycom 3 di 15 Olycom 4 di 15 Olycom 5 di 15 Olycom 6 di 15 Olycom 7 di 15 Olycom 8 di 15 Olycom 9 di 15 Olycom 10 di 15 Olycom 11 di 15 Olycom 12 di 15 Olycom 13 di 15 Olycom 14 di 15 Olycom 15 di 15 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci I modelli in passerella nella Fashion Week di Nwe York leggi tutto

“Si tratta di American Horror e American Beauty - ha spiegato Raf Simons, chief creative officer di Calvin Klein -. La moda cerca di nascondere l'orrore e di abbracciare solo il bello, come appunto cerca di fare la vita. Ma bello e orrore sono entrambi una parte della vita. Questa collezione è la celebrazione della vita americana". Insomma, la collezione si ispira a un orizzonte onirico che oscilla tra il sogno e l’incubo.



Le icone di riferimento si ispirano ad alcune figure immortali del mondo del cinema, ma colte nel loro lato d’ombra: ad esempio a Grace Kelly come l’abbiamo vista nel film “La finestra sul cortile”, oppure a Sissy Spacek in “Carrie” o anche a Uma Thurman in 'Kill Bill' o a Mia Farrow in 'Rosemary's Baby”.



I colori sono soprattutto l'arancione, il nero e il rosso, i tessuti sono consistenti, le silhouette sono allungate e sottili, oppure più voluminose grazie anche all'aggiunta di sovrapposizioni. La camicia da notte è l’indumento che più viene valorizzato fino a diventare un abito vero e proprio. Un’altra figura di riferimento è Andy Warhol, da sempre icona della cultura americana contemporanea, che ispira una serie di stampe in linea con il fil rouge della collezione, ovvero la dicotomia di sogno e orrore.