Moda: i nuovi colori per il guardaroba d’autunno

L’idea che l’autunno stia per arrivare mette inevitabilmente un po’ di tristezza. Eppure, per chi vuole tirarsi su con un po’ di shopping terapeutico, l’inizio della nuova stagione è il momento ideale per rinnovare il guardaroba. Ecco allora qualche dritta per quanto riguarda le tendenze per la prossima stagione, a cominciare dai colori che dettano legge. L’indicazione arriva dal Pantone Fashion Color Report, che ha compilato una classifica delle sfumature più viste sulle passerelle della Settimana della Moda di New York, con le collezioni per l’Autunno Inverno 2017-2018.