Moda e tendenze: in primavera tante righe colorate

Righe, passione di primavera 1 di 25 Ansa Ansa Righe, passione di primavera Laura Biagiotti 2 di 25 Ansa Ansa Righe, passione di primavera Laura Biagiotti 3 di 25 Ansa Ansa Righe, passione di primavera Laura Biagiotti 4 di 25 Ansa Ansa Righe, passione di primavera Etro 5 di 25 Ansa Ansa Righe, passione di primavera Etro 6 di 25 Ansa Ansa Righe, passione di primavera Dsquered2 7 di 25 Ansa Ansa Righe, passione di primavera Dsquered2 8 di 25 Ansa Ansa Righe, passione di primavera Blugirl 9 di 25 Ansa Ansa Righe, passione di primavera Blugirl 10 di 25 Ansa Ansa Righe, passione di primavera Angelo Marani 11 di 25 Olycom Olycom Righe, passione di primavera Missoni 12 di 25 Olycom Olycom Righe, passione di primavera Elie Saab 13 di 25 Ansa Ansa Righe, passione di primavera Dolce&Gabbana 14 di 25 Olycom Olycom Righe, passione di primavera Dolce e Gabbana 15 di 25 Olycom Olycom Righe, passione di primavera Chanel: un capo della Cruise Collection. 16 di 25 Olycom Olycom Righe, passione di primavera Chanel 17 di 25 Olycom Olycom Righe, passione di primavera Chanel 18 di 25 Olycom Olycom Righe, passione di primavera Chanel 19 di 25 Olycom Olycom Righe, passione di primavera Balmain 20 di 25 Olycom Olycom Righe, passione di primavera Balmain 21 di 25 Olycom Olycom Righe, passione di primavera Balmain 22 di 25 Olycom Olycom Righe, passione di primavera Marco De Vincenzo 23 di 25 Olycom Olycom Righe, passione di primavera Marco De Vincenzo 24 di 25 Ansa Ansa Righe, passione di primavera Fendi 25 di 25 Ansa Ansa Righe, passione di primavera Fendi leggi dopo slideshow ingrandisci

Le collezioni per primavera estate 2017 sono letteralmente invase da millerighe, bande e stripes, proposte in verticale, orizzontale, obliquo e in mix tra tutte queste versioni. Oltre ai classici bianco, rosso e blu, ci sono tutti i colori di ogni possibile tavolozza. Sulle passerelle di Milano Moda Donna sono state protagoniste delle collezioni di Fendi e, naturalmente, di Missoni, ma sono moltissime le griffes che hanno declinato il tema, sia in versione da giorno che per le occasioni più formali, con proposte a volte sportive e sbarazzine, in altri casi raffinatissime e di grande charme. Dolce&Gabbana, per esempio, le ha abbinate al tema floreale: Laura Biagiotti ha sfruttato i colori pastello, Blugirl, come nella sua filosofia, ha creato look freschi e adatti alla ragazze.



Dall’estero arrivano invece i modelli di Chanel, che le propone in versione minuta e di grande classe, sia nella collezione del prêt-à-porter sia in quella Cruise. Molto colorate e di grande effetto sono le proposte di Balmain e di Elle Saab, per abiti di grandissimo impatto. Insomma, chi vuole essere alla moda deve proprio mettersi in riga.