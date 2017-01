It-bag: le borse must have dell’inverno 2017

Una it-bag è per sempre! Proprio come un diamante, anzi di più. Oltre a completare il look con una nota di carattere e di eleganza, mettendo in risalto la personalità di chi le indossa, le borse must have sono un vero e proprio investimento da custodire gelosamente negli anni. Dai grandi classici intramontabili, dallo stile essenziale, alle nuovissime embellished bag, eccentriche, stravaganti e fuori dagli schemi: abbiamo selezionato per te le borse più in voga del 2017 . Lasciati ispirare dalle nostre proposte e scegli il modello di cui non potrai fare a meno nei prossimi mesi.

Design minimal per l’Antigona di Givenchy che conquista per la sua silhouette definita e per la lavorazione artigianale della pelle strutturata. Da scegliere in tinta blu, colore che per l’inverno 2017 è emblema di eleganza in abbinamento al nero.



Saint Laurent riveste la sua Monogramme Large di suede trapuntato blu, per un risultato molto raffinato. Balenciaga, invece, intinge la sua Classic City, nella tonalità più intensa del bordeaux.



C’è anche chi punta sul giallo, acceso, fresco e vitaminico: nata negli anni ’70, la Marmont Small di Gucci rivisitata da Alessandro Michele ammalia con il motivo chevron disegnato con la lavorazione matelassé della pelle proposta nella sfumatura più intensa del colore del sole.



Decisa più che mai a combattere i mesi grigi dell’anno è la Dolce Box del duo Dolce & Gabbana in una nuance zuccherina di rosa illuminata da cristalli multicolor che disegnano fiori ed elementi marini: una linfa per il look.



Aggressiva e al contempo docile è la clutch Feline Purse dalla doppia personalità di Charlotte Olympia che al cavallino animalier affianca l’conico gattino dall’espressione dolce.



E in tema di animali, come dimenticare l’ultimo quadrupede dello zoo di Loewe: un tenerissimo panda di pelle da portare a mano, come un vero cucciolo, o in spalla.



