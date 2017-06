Dalla moda al design, tutte pazze per i fenicotteri rosa

Una passione per i fenicotteri 1 di 9 Istockphoto Istockphoto Una passione per i fenicotteri 2 di 9 Istockphoto Istockphoto Una passione per i fenicotteri I fenicotteri sono anche romantici 3 di 9 Istockphoto Istockphoto Una passione per i fenicotteri Il colore rosa viene dai pigmenti dei gamberetti di cui i fenicotteri si nutrono 4 di 9 Istockphoto Istockphoto Una passione per i fenicotteri Il fenicottero sostituisce la paperella sul salvagente cult 5 di 9 Istockphoto Istockphoto Una passione per i fenicotteri Se sono di design arredano anche il giardino 6 di 9 Istockphoto Istockphoto Una passione per i fenicotteri 7 di 9 Istockphoto Istockphoto Una passione per i fenicotteri I simpatici pennuti trasformano il look della pin up 8 di 9 Istockphoto Istockphoto Una passione per i fenicotteri Un delicato e raffinato soggetto per l'origami 9 di 9 Istockphoto Istockphoto Una passione per i fenicotteri Sui vestiti sopra... e sotto leggi dopo slideshow ingrandisci

Fenicotteri in riva al mare: basta fare un giro sui social network, Instagram in particolare, per rendersi conto che i fenicotteri rosa sono diventati il tormentone dell'estate. Dalle vip alle teenager, è gara allo scatto con il flamingo-gonfiabile. In riva al mare o in piscina, il salvagente rosa shocking è praticamente un must da fotografare sotto i raggi del sole. Sempre in tema estate, diversi marchi hanno pensato di stampare su bikini, teli e parei i coloratissimi fenicotteri rosa, da abbinare magari con un paio di infradito a tema pennuto.



Fenicotteri in casa: gli eleganti volatili approdano anche tra le quattro mura, illuminandole di rosa e regalando loro un tocco tropicale. Alcuni brand hanno rivestito con i fenicotteri cuscini e tessili, hanno prodotto bicchieri e piatti per la cucina a tema, hanno creato statuette di plastica da posizionare in salotto o in giardino.



Fenicotteri nell'armadio: la tendenza flamingo invade vetrine, scaffali, siti di e-commerce e diventa il must della stagione. Top stampati in seta, abiti di taffetà, tracolle in cuoio, ballerine e décolleté: impossibile resistere alla bellezza del "rosa fenicottero". Dalle borsette pastello alle espadrillas, dai ciondoli agli occhiali con tanto di becco applicato, i pennuti conquistano anche le matite degli stilisti e arrivano in passerella più sgargianti che mai. Ed è subito guardaroba tropicale!



Fenicotteri nella simbologia: forse non tutte sapete che, dietro al caratteristico e carismatico colore rosa, si nasconde qualcosa di "speciale": questa particolarità, infatti, dipende dal fatto che il fenicottero si ciba di una rara alga rossa e di crostacei come il gamberetto rosa Artemia Salina. Sono questi elementi a conferire alle piume i meravigliosi pigmenti dalle tinte rosee.



E non finisce qui: tanto caro a poeti come Pablo Neruda, che gli ha dedicato anche la poesia "Flamenco", il fenicottero, definito anche "uccello dei quattro elementi" (aria, acqua, fuoco, terra), è storicamente e mitologicamente simbolo di positività, fascino, eleganza, l’equilibrio, rinascita, amore, sensibilità, indipendenza, sincerità e altruismo. In poche parole, uno spettacolo della natura che non finisce mai di incantare l'universo femminile.