31 marzo 2015 Come si portano i tacchi alti? Ecco cinque consigli Décollétés, sandali e "zatterone" sono l'accessorio culto di molte donne: se siete fra di loro ecco come scoprire i piedi questa primavera

07:00 - I tacchi alti, si sa, sono l'oggetto feticcio di moltissime donne. Se siete anche voi fra quelle che non perdono occasione per collezionarne un paio, vi saranno utili i nostri consigli sulle ultime tendenze per la primavera-estate 2015. Dalle passerelle le suggestioni sono molteplici: dai tacchi iperdecor di Dolce & Gabbana a quelli di Fendi e Ermanno Scervino, dal tacco quadrato di Versace alle fascette di Emilio Pucci, non abbiate paura: vi consigliamo gli abbinamenti giusti per il vostro paio di scarpe preferito!

Le classiche décollétés: a punta, tacco 7, per alcune scomodissime, per altre una vera e propria religione. Posto che per principio stanno bene a tutte e su tutto, per questa primavera sceglietele nude (Gianvito Rossi) e abbinatele ad un tubino che scopre le gambe come quello a fasce di Victoria Beckham. Completate il look con la tracolla di Chloé da portare a mano.



Il sandalo: un altro caposaldo del guardaroba femminile, alleato perfetto delle occasioni speciali. Abbiamo scelto per voi la versione in nero di Gianvito Rossi, dal design minimal ed estremamente elegante è perfetto con l'abito color marsala di Jason Wu e la pochette rigida di Roger Vivier. Super chic.



Il modello eccentrico: inutile negarlo, ogni donna ha un paio di scarpe estrose nel suo guardaroba che considera quasi un talismano (ahimé) poco utilizzato. Se i sandali iperdecorati sono la vostra passione (in foto, un modello Dolce & Gabbana) non temete: basta renderli protagonisti del look. Scegliete una blusa bianca in cotone ricamato (Vanessa Bruno Athé) e un paio di jeans dal taglio maschile (Mother), aggiungeteci una tracolla (Salvatore Ferragamo) e il gioco è fatto.



Lo "zatterone": in pieno revival anni '70 sono tornati anche loro. Anche qui il consiglio è lo stesso: keep it simple (mantenete le cose semplici), per dirla all'inglese. Vanno sfoggiati con jeans rigorosamente a zampa (MIH Jeans), blusa dal sapore hippie (Isabel Marant) e borse dal gusto vintage (Chloé).



Il sandalo con le fascette: tanto bello quanto difficile da portare. Le "fascette", soprattutto quelle alla caviglia, tendono infatti a spezzare la gamba a meno che non sia particolarmente slanciata. Per questo il consiglio è di portare questo tipo di sandalo sotto un pantalone, o meglio ancora una tuta da sera (Mugler). La pochette che li accompagna (in foto, un modello di Edie Parker) dev'essere inoltre preziosissima.



