24 ottobre 2014 Weekend in campagna: i capi da scegliere per due giorni di relax Qualche consiglio su accessori e abiti da portare con sé in una gita fuori porta Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:00 - L’estate sarà anche finita, ma questo non vuol dire che si smetta totalmente di viaggiare. L’autunno può rivelarsi al contrario, un ottimo momento per farsi coccolare dalla campagna e della natura. Ma qual è il miglior look da campagna?

Un abito o una maglia dolcevita, come quelli che abbiamo visto sfilare da Cédric Charlier, sono l’ideale, ancora meglio se accostate ad eleganti cuissard in pelle, ma anche dei completi monocolore composti da sciarpa e maglione, come quelli proposti da Christophe Lemaire, non possono che diventare essenziali per stare al caldo e godersi il clima autunnale. Potreste prendere poi spunto dalla passerella di Damir Doma e indossare lunghe maglie sopra a gonne svolazzanti, per essere chic senza troppi sforzi.



Se invece preferite un look più sportivo, direzionatevi verso dei pantaloni skinny ma non troppo, come quelli di Isabel Marant étoile, color beige si portano a vita alta senza fasciare troppo i fianchi. Abbinateci un maglione caldissimo come quello di Valentino e, per le ore più fresche, copritevi con una giacca in pelle nera –impreziosita da collo in pelo- firmata Acne Studios. Gli accessori? Un paio di scarponcini stringati di Balenciaga, una borsa ampia di Stella McCartney e un cappello che riprende le nuance del look di Lanvin.



Leggi anche gli altri articoli moda su Grazia.it