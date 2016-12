8 luglio 2014 Camicia d’estate: un passepartout che dona raffinatezza ed eleganza I modelli migliori da scegliere durante il periodo estivo, maniche lunghe o arricciate, corte o sbracciate. Ecco i nostri consigli Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Abiti corti, gonne svolazzanti e jeans strappati, sono alcuni dei capi preferiti dalle donne durante il periodo caldo. La camicia rimane però un vero e proprio must have da portare con sé ovunque si vada, al mare come in montagna e anche in città.

La scelta è molto varia e i look che si possono ricreare con questo capo, altrettanto. Una mini gonna in tessuto stampato, indossata con un paio di décolleté o dei sandali bassi, sarà perfetta con una camicia non troppo scollata, meglio se a maniche lunghe, da arrotolare comodamente fino ad altezza gomito.



Per la soluzione a maniche corte, il consiglio è quello di orientarsi sulla seta, leggera e delicata, dona vitalità anche a un look molto semplice. Modello ideale quella con stampe di Diane Von Furstenberg, da accostare a semplici jeans bianchi. Durante le giornate particolarmente afose, è concessa l’accoppiata blusa smanicata e shorts, l’importante è abbinarli con criterio, per la parte sopra orientatevi, per esempio, su un modello come quello di Acne Studios, abbottonato e grazioso.



Se a essere al centro dei vostri desideri sono le stampe, le soluzioni per voi sono la versione blu di Marc Jacobs e quella Hawaiana di Stella Jean. Più discreta la tunica di Jil Sander, da sfruttare sia come mini abito che sopra un paio di pantaloni, e quella di Helmut Lang con maniche a tre quarti.





